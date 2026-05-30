L'Italvolley di De Giorgi è dura a morire: ribalta il Belgio a un passo dal ko, bene i Porro e Sanguinetti

Il secondo test della nazionale di De Giorgi è complesso, ma vincente: il Belgio va avanti 2-1, poi però subisce la furia degli azzurri (27-11 di parziale).

Appena in tempo per riaccendere la luce, appena in tempo per ricordare a Reggers e compagni che quando il gioco si fa duro, l’Italia sa come tirarsi fuori dagli impicci. E soprattutto un modo per vincere lo trova (quasi) sempre: il 3-2 sul Belgio è la prova provata di quanto, pur cambiando gli interpreti, la formazione di De Giorgi resti sempre perfettamente centrata su ciò che il campo le chiede. Con una dimostrazione di cuore, grinta e personalità che non può che far ben sperare per gli imminenti impegni di VNL, dove i protagonisti della serata di Verona avranno molte responsabilità sulle proprie spalle.

Gran finale azzurro: il Belgio sentiva già di aver vinto…

Il Belgio s’è illuso di potersi prendere una vittoria facile al cospetto di un’Italia ancora tutta da amalgamare, ma s’è dovuto ricredere quando ormai lo striscione del traguardo era a un passo. Perché nel quarto set sarebbe bastato poco per buttare giù gli azzurri dalla torre: sul 18-13 i belgi hanno probabilmente pensato che l’ora della doccia e del rinfresco post partita fosse imminente, invece l’Italia ha rimesso tutto in discussione, ribaltando il parziale e poi andandosi a prendere d’imperio anche il tiebreak, condotto dall’inizio alla fine.

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Una vittoria di carattere e di sostanza, ciò di cui Fefè De Giorgi andava in cerca sulla strada che conduce ai primi impegni ufficiali. Mentre il Belgio, dopo la ripassata presa nei quarti di finale dell’ultimo mondiale (chiara risposta alla sconfitta rimediata dall’Italia nella prima fase del torneo, partita che ne mise a rischio anche la qualificazione agli ottavi), ha capito una volta di più che l’Italia è meglio non farla arrabbiare, perché poi tenerla a bada rischia di rivelarsi impresa assai complessa e complicata.

Sanguinetti ispira, i fratelli Porro confezionano la rimonta

Ferre Reggers, prossimo acquisto di Perugia, ha suonato la grancassa per buona parte dell’incontro, trascinando i compagni al 25-20 del primo set e al 25-22 del terzo (in mezzo, un 25-22 firmato Italia, con Bottolo sugli scudi). Ma è stato un altro futuro giocatore di Perugia a mandare in frantumi i piani dei belgi, perché nel finale di quarto set Giovanni Sanguinetti è salito letteralmente in cattedra, firmando il muro che ha riacceso i compagni (poi ne è arrivato un altro a stretto gir di posta) prima di firmare l’ace col quale ha chiuso sul 25-23 un parziale che pareva ormai bello che andato.

Decisivi anche un paio di attacchi di Luca Porro, che ha saputo mettere giù pallone pesanti quando se ne avvertiva maggiormente la pesantezza. A quel punto, tutto è venuto da sé: nel tiebreak l’Italia ha fatto razzia di un Belgio ormai svuotato di energie fisiche e mentali, con gli azzurri che si sono sciolti e hanno cominciato a giocare col pilota automatico, esaltando tutti i suoi protagonisti (i fratelli Porro, Bottolo, Sanguinetti e Gargiulo). La chiusura è affidata ancora a Luca Porro dai 9 metri per un 15-6 senza storia (dal 13-18 del quarto set, controparziale azzurro di 27-11). Domani (17,30) a Bergamo c’è la Turchia, ultimo test prima della partenza per Ottawa per la VNL.