L'Italvolley di Velasco verso i Mondiali: due da tagliare. Egonu e la forza del gruppo, De Gennaro ci ripensa?

Da lunedì Azzurre in collegiale a Milano, da sciogliere gli ultimi dubbi sulla lista per la Thailandia: il 22 il debutto con la Slovacchia. I segretI di Paoletta e i dubbi di Moki.

Un paio di giorni di break per le ragazze della Nazionale italiana di volley. Dopo il trionfo in Volleyball Nations League, Julio Velasco e il suo staff hanno fatto trottare per una settimana Orro, Sylla, Danesi e compagne a Cavalese, in Trentino. Giorni di lavoro intenso dal punto di vista fisico, necessari a dar ufficialmente il via all’operazione Mondiali. Dal 22 agosto in Thailandia le Azzurre andranno a caccia di una vittoria che manca dalla storica prima volta del 2002. Negli ultimi due anni hanno vinto tutto ciò che c’era da vincere, Olimpiadi comprese, ma ora è arrivato il momento di conquistare un altro successo cruciale.

Volley, le 16 dell’Italia per l’ultimo collegiale

Da lunedì si torna in palestra, stavolta a Milano, al Centro Pavesi, per la seconda fase della preparazione prima della partenza per Phuket, dove l’Italia affronterà nel girone B Slovacchia (22, ore 15.30), Cuba (24, ore 12) e Belgio (26, ore 12). Sedici le convocate dal Ct, dovranno diventare 14 per il torneo. I dubbi sono relativi essenzialmente al reparto schiacciatrici e centrali, dove bisognerà tagliare una giocatrice per ruolo. Ecco il listone. Alzatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro. Opposte: Paola Egonu, Ekaterina Antropova. Schiacciatrici: Myriam Sylla, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi, Stella Nervini, Alice Nardo. Centrali: Anna Danesi, Sarah Fahr, Benedetta Sartori, Yasmina Akrari, Katja Eckl. Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Egonu svela il segreto dei successi delle Azzurre

Intanto di Nazionale ha parlato Paola Egonu, intervistata da Sky Sport per la rubrica Insider. Riflettori puntati sulla vittoria in VNL: “È il risultato degli otto anni fatti a cercare di creare questo risultato. Sono orgogliosa della squadra, di quello che stiamo costruendo, del percorso. Non diamo nulla per scontato, sappiamo che non è banale arrivare a vincere ancora. Cosa è cambiato rispetto al passato? In campo e nello spogliatoio c’è quell’ordine, quella priorità all’obiettivo finale che abbiamo tutti e quindi si è creata quell’atmosfera piacevole dove si lavora, si spinge, ognuna è a disposizione per la squadra e per sé. È bello avere un gruppo che ha tanta fame“.

La last dance di De Gennaro: “Moki, ripensaci”

Di sicuro chi ha una fame infinita di vittorie è il miglior libero al mondo, Moki De Gennaro. A cui manca solo il Mondiale per completare un palmares da Hall of Fame. Il libero di Conegliano, moglie di coach Daniele Santarelli, qualche mese fa ha annunciato che dopo l’avventura in Thailandia chiuderà la sua esperienza in azzurro. Ma sono in tanti a sperare che possa ripensarci. Il prossimo 8 gennaio la campionessa di Piano di Sorrento compirà 39 anni, ma è ancora di gran lungo la miglior interprete del suo ruolo. Compagne e tifosi sono in pressing, Moki sembra non vacillare nel suo intento. Ma forse c’è ancora una timida speranza.