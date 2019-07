L'ultima idea dell'Inter non piace per niente ai tifosi

Qualcuno non ci crede, altri ci credono ma sono spaventati all’idea, molti consigliano tutt’altre mosse sul mercato. Da oggi la voce di Vidal all’Inter è diventata sempre più concreta ma il cileno ex Juve, pupillo di Conte, non scalda i cuori dei tifosi interisti. Già negli anni scorsi l’Inter aveva invano dato la caccia al centrocampista, che alla fine scelse il Barcellona. Ora il giocatore è tornato sul mercato ed è rientrato nel mirino dei nerazzurri, pronti a ingaggiarlo appena riusciranno a cedere Nainggolan.

LA SCELTA – L’Inter deve agire in tempi brevi perché il Barcellona, giustamente, con certe cessioni non intende andare troppo oltre la metà di luglio: servono 20-22 milioni per portare a casa il 32enne cileno, per cui serve far cassa e cedere qualcuno. Nainggolan potrebbe lasciare Milano anche in prestito, l’importante è non fare minusvalenza (servirebbero minimo 30 milioni di incasso). In uscita anche Joao Mario oltre ovviamente al tormentone Icardi.

LE REAZIONI – La mossa però non piace per niente ai tifosi interisti e sui social i commenti sono a senso unico: “Oggi è il turno di Vidal…ma non vi stancate mai? Il giochino di sparare nomi a caso ogni giorno per mettere malumore fra i tifosi ha stancato, basta!” o anche: “Vorrei mi spiegaste “Conte vuole solo giocatori che conducono una vita da atleta professionista, per questo Nainggolan non rientra nei suoi piani” E scrivono che vorrebbe Vidal. Dove sta il senso di tutto ciò?” oppure: “Vidal all’Inter è come togliere un beone come Naingollan e metterci un alcolizzato. I giornali le studiano tutte pur di vendere un centinaio di copie”. Le critiche arrivano da ogni parte: “Quindi dai via Nainggolan per prendere Vidal, spesso infortunato, con un ingaggio più pesante e un anno in più. Gran mossa” e infine: “Ma che senso ha andarsi a prendere Vidal? ma non scherziamo su che è anche in condizioni fisiche precarie,…Inter se vuoi investire e vuoi competere, vai e ti compri Milinkovic Savic dalla Lazio e cerchi di arrangiarci pure uno scambio con Icardi”.

