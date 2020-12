L'ultimo caso del 2020: tifosi Juve in ansia per Ronaldo

Non hanno certamente riempito di buonumore i tifosi della Juventus le parole dette da Cristiano Ronaldo dopo la conquista del Golden Foot. L’asso portoghese ha parlato del presente, del futuro, delle sue ambizioni e della sua voglia di giocare ancora a lungo. Un passaggio dell’intervista, però, ha scatenato ansie e preoccupazioni.

Juve, senti Ronaldo

Ecco, in particolare, la frase di Ronaldo tratta dalla video-intervista concessa agli organizzatori del Golden Foot: “Oggi sto bene, mi sento in un gran momento, ma non so cosa succederà in futuro. Vivo il presente, in questo momento sono felice e in ottime condizioni: spero di giocare ancora per molti anni”. Quel “non so cosa succederò in futuro”, che si può interpretare in mille modi diversi, è il passaggio più delicato e ansiogeno, almeno per gli juventini.

Futuro Ronaldo, le reazioni bianconere

Non sono pochi a interpretare le dichiarazioni di Cr7 come una possibile avvisaglia di divorzio a fine stagione. “Siamo pronti a goderci Ronaldo per gli ultimi sei mesi alla Juventus?“, chiede Carlo – già rassegnato – su Twitter. “Il contratto scade nel 2022, è l’ultimo anno utile per venderlo e guadagnarci qualcosa”, è un’altra riflessione. “Piuttosto credo che possa andar via Agnelli prima di lui”, è l’opinione di Giulio. Altri tifosi non vogliono proprio sentir parlare di un addio: “Non riesco proprio a pensarci, ma come vi viene in mente?”, è la reazione stizzita di Gloria. “Veramente dall’intervista io capto solo che ha grande voglia di giocare, si sente bene e che spera che tutto questo continui”, è l’interpretazione di un altro tifosissimo della Vecchia Signora. “La presenza di Ronaldo ha attutito il colpo anche a livello finanziario nella stagione più difficile di sempre per l’emergenza Covid, pensare a una sua cessione sarebbe controproducente. Piuttosto, va definito il rinnovo il più in fretta possibile”, è l’auspicio di Massimo.

SPORTEVAI | 31-12-2020 10:09