“La 10 di Diego a James”: Napoli si divide

Manca l’ufficialità, in consueto tweet presidenziale firmato Aurelio De Laurentiis, ma nell’ambiente napoletano James Rodriguez è già considerato un azzurro. Al punto che tifosi e opinionisti si stanno interrogando su una questione solo apparentemente di secondo piano: quale maglia vestirà il fantasista colombiano? Al Bayern James aveva la 11, piccola eccezione a una carriera che l’ha quasi sempre visto con la 10 sulle spalle: ma a Napoli, come noto, la 10 è stata ritirata in onore del più grande di tutti, Diego Armando Maradona.

I FAVOREVOLI. A questo punto, però, ci si chiede se non sia il caso di tirarla giù dallo scaffale e consegnarla a James per fargli capire quanto Napoli e il Napoli si aspettino da lui… Tra coloro che avanzano questa idea c’è il giornalista radiofonico Gianluca Gifuni, secondo cui “James è un top player, che potrebbe far sognare ancora una volta tutti i tifosi. Finalmente arriva a Napoli un giocatore dalle grandi qualità. Gli darei la 10”. Secondo altri James merita la 10 perché è il talento più grande arrivato in azzurro dopo Maradona (ma ci sarebbe da discutere del paragone con Cavani o il miglior Higuain…), o ancora perché ne nuove generazioni meritano di sognare con un nuovo 10.

I CONTRARI. Idee, però, che una grande fetta della tifoseria non condivide. L’opinionista Enrico Fedele ha risposto per le rime a Gifuni: “Devi chiedere scusa, la 10 non si tocca. Se arrivasse Messi gli potremmo dare la 9,30 o la 9,45, ma neanche lui meriterebbe la 10”. E anche tra gli osservatori neutrali c’è chi concorda con questa tesi. “È meglio non toccare la maglia numero 10 del Napoli – ha spiegato a Radio Marte il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti -. Non è una questione di rispetto, ma il giocatore più forte ha giocato nel Napoli e sarà sempre una maglia scomoda per chi la andrà ad indossarla”.

SPORTEVAI | 20-06-2019 10:49