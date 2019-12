La A di basket torna su Rai2 dopo due anni e mezzo

Con la sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano (le due società più titolate della nostra storia, con 28 scudetti per Milano e 15 per Bologna) la Serie A di basket torna su una emittente generalista Rai dopo oltre due anni e mezzo: l’ultima partita trasmessa è stata gara6 di finale scudetto del 20 giugno 2017 tra Dolomiti Energia Trentino e Umana Venezia che assegnò lo scudetto 2016-17 alla formazione veneziana. In quella occasione la gara fu vista su Rai Due da una media di 803.000 spettatori con uno share del 5.16%.

Due stagioni prima gara7 di finale scudetto tra Grissin Bon Reggio Emilia e Banco di Sardegna Sassari, disputata il 26 giugno 2015, su Rai 3 e su Rai HD fu seguita in media da 1.321.978 telespettatori con un picco massimo di 1.771.253 e uno share medio del 6.45%. La stagione precedente 2013-14, gara7 di finale scudetto tra EA7 Emporio Armani Milano e Montepaschi Siena, disputata il 27 giugno 2014, totalizzò su Rai 3 un ascolto medio di 890.000 per uno share del 4.29%.

La sfida Segafredo-A|X Armani Exchange andrà in onda domenica 29 dicembre su Rai 2 alle 15.30.

SPORTAL.IT | 05-12-2019 18:35