La A rischia di perdere 650 milioni, i tifosi reagiscono così

Quanto perderà il mondo del calcio alla luce dello stop di tutti i campionati? Ancora non si sa. Restano in piedi le varie ipotesi, come i playoff, o la ripresa a maggio-giugno con lo slittamento degli Europei ma non si può escludere che tutta la stagione possa essere cancellata.

I CONTI

Cosa comporta tutto questo? Lo spiega Andrea Sartori (KPMG) intervistato da La Stampa, che rivela che in caso di cancellazione della stagione il sistema della Serie A potrebbe perdere oltre 650 milioni di euro tra mancati incassi, diritti tv da restituire e contratti commerciali a rischio.

LE REAZIONI

Fioccano le reazioni ma nessuno si impietosisce: “Magari ripartiamo con calciatori pagati 10.000€ al mese anziché al minuto” o anche: “Forse è la volta buona che si iniziano a fare le cose per bene, e sinceramente del Calcio adesso frega poco o niente”.

RIMBORSI

C’è chi scrive: “Se i diritti tv sono da restituire io mi aspetto il rimborso da Sky e DAZN: “Un altro tifoso osserva: “Ma lo sanno che per esempio un settore come il turismo ha perso 7,5 miliardi con migliaia di lavoratori stagionali senza un euro??? TUTTI devono fare sacrifici e rinuncia mica solo il calcio!!”.

I RIMEDI

Arrivano reazioni di ogni tipo: “È una parentesi di un anno (speriamo!) poi il carrozzone ripartirà. Basterebbe che i calciatori avessero il buonsenso di ridursi per un anno gli ingaggi” oppure: “Per le grandi d’Europa (ricche) il problema lo risolvono congelando il FPF almeno per un anno ma per le medie piccole sarà un disastro” o anche: “Magari invece di strapagare calciatori con vagonate di milioni..una bella ridimensionata farà solo bene, il calcio torni ad essere uno sport. Non un business”.

TOCCA A VOI

I tifosi non pensano sia un dramma per le società guadagnare meno: “Ma quanto guadagnano calciatori e dirigenti?” “É il mercato, incassano tanto da tv e sponsor“. Bene adesso il mercato è sceso e quindi guadagnino di meno…” o anche: “In questi anni di crisi di lavoro in ogni settore primario, questi settori di beni non primari , non si sono mai fermati anzi sempre al rialzo con introiti fuori dal normale” e infine: “Ci stiamo ridimensionando tutti, lo faranno anche loro. Pensiamo piuttosto alle piccole aziende, ai commercianti che forse quando si riaprirà non ci saranno più”.

SPORTEVAI | 14-03-2020 09:51