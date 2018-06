La serie B cambia di nuovo casa.

Dazn, servizio live e on demand di sport in streaming, ha annunciato l’acquisizione dei diritti multipiattaforma per la trasmissione di tutti i match della Serie BKT con 10 match su 11 per giornata in esclusiva per tre stagioni, fino a maggio 2021. L’accordo prevede anche la trasmissione di tutte le partite dei playoff e dei playout.

SPORTAL.IT | 29-06-2018 17:45