La B è nel caos più totale: sospesa, anzi no

Nella settimana in cui il calcio italiano torna a presentare dopo nove anni quattro squadre in Champions League, l’altra faccia della medaglia è quella della paralisi quasi totale che riguarda i campionati di Serie B e C. A meno di una settimana dalla fine naturale dell’estate, infatti, regna ancora l’incertezza assoluta sul format del torneo cadetto e di conseguenza pure su quali squadre andranno a formare il torneo di terza serie. Il paradosso è che entrambi i campionati sono già iniziati, ma nessuno sa dire a metà settembre quando proseguiranno. Il pomeriggio di martedì 18 settembre può essere preso come il simbolo della confusione che sta ormai contagiando tutti, non solo gli addetti ai lavori, ma pure chi le decisioni dovrà prenderle.

A scatenare il malinteso è stato un tweet di Franco Frattini, attivissimo presidente del Collegio di Garanzia del Coni, l’organo che, lo scorso 11 settembre, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi di Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana contro la B a 19 squadre, indicando l’iter da seguire, ovvero Tribunale Federale Nazionale e poi Tar del Lazio. Un verdetto sancito a maggioranza, ma con il parere contrario dello stesso Frattini, che il proprio pensiero lo ha già fatto capire chiaramente. L’ex ministro è per il ritorno della B a 22, scenario che dovrebbe concretizzarsi venerdì 21, data dell’udienza delle cinque ripescande presso il Collegio. Senonché lo stesso Frattini nel pomeriggio di martedì ha twittato in modo ambiguo, parlando di “campionato di B sospeso” dopo che il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso delle cinque.

La notizia ha fatto il giro delle redazioni d’Italia, facendo sobbalzare il presidente della Lega B Balata. Frattini ha subito ritrattato, specificando che “ovviamente sono sospese solo le partite di C che riguardano quelle squadre, il campionato di B va avanti”, ma questo non è bastato per impedire la reazione stizzita della Lega B, che si è affidata a un comunicato:

"Il can can di questi giorni attorno all’operato del Collegio di garanzia ha forse fatto perdere di vista l’obiettivo perseguito da Figc e Lega B, oggi tanto osteggiati (…) Tale è la confusione che si sta generando in questi giorni che addirittura c’è chi parla di campionato della Serie B sospeso. Improvvide a tal proposito risultano le dichiarazioni di oggi del presidente Franco Frattini. Invece il campionato va avanti, regolarmente perché è quello che vogliono milioni di tifosi e perché non c’è alcun provvedimento di divieto che ne ha disposto la sospensione. D’altra parte la decisione cautelare di quattro giorni fa ha mai disposto alcunché in relazione al campionato di serie B, altrimenti evidentemente si sarebbe dovuta sospendere anche la terza giornata, giocata invece regolarmente. Notizie non veritiere che provocano, anche nell’attualitá, danni organizzativi, economici e di immagine a sponsor, partner, tifosi e ai club che hanno meritato sul campo la possibilità di partecipare al torneo e ai quali quindi è dovuto il massimo rispetto”. La prossima puntata, e qui siamo tutti d’accordo, è fissata per venerdì…

18-09-2018 19:30