La B resta a 19 squadre

Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania e Novara dovranno giocare in Serie C.

Il Tribunale Federale Nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, ha giudicato inammissibili i loro ricorsi sull'annullamento delle delibere di Roberto Fabbricini, sulla serie B a 19 squadre.

Resta in bilico la posizione dell'Entella: il club ligure non poteva aspirare al ripescaggio, ma solo alla riammissione, che in teoria è stata già concessa, dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha dato ragione all'Entella in merito alla penalizzazione del Cesena.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 13:40