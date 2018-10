La Bardiani-CSF ricorda Andrea Manfredi

Attraverso una nota la Bardiani-CSF ha voluto ricordare il suo ex corridore Andrea Manfredi, morto in circostanze tragiche in Indonesia.

"La Bardiani-CSF ha appreso oggi dagli organi di informazione della scomparsa di Andrea Manfredi, ex corridore professionista che nelle stagioni 2014 e 2015 ha vestito la maglia del team, tra le vittime della tragedia aerea in Indonesia – vi si legge -. Dirigenti, atleti, staff e sponsor del team esprimono con dolore il proprio cordoglio alla famiglia e a tutte le persone care ad Andrea. Il ricordo di un ragazzo solare, serio e innamorato del proprio sport rimarrà indelebile nella mente di tutti coloro che, in questi anni, hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Riposa in pace, Andrea".

SPORTAL.IT | 29-10-2018 17:20