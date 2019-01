La BBC dalla De Filippi commuove il mondo del web

In campo si vedono raramente ormai tutti e tre insieme, ma a Canale 5 la BBC si è ricomposta in toto: Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini sono state le guest star della puntata di C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi. Nel salotto della “signora” della tv ecco dunque tre bandiere della “Vecchia Signora”, accorse per ascoltare la toccante storia di un uomo. Si chiama Mino, un papà pugliese di Nardò (Lecce): ha perso la moglie Stefania, è stato costretto a tirare su da solo i figli. La sua vicenda in tv ha commosso anche uno che in campo avrebbe fama da duro: Giorgio Chiellini non ha trattenuto le lacrime davanti alla De Filippi. Dopo tante sofferenze, la ex nuora ha così fatto a Mino la più bella delle sorprese: un incontro speciale con i suoi miti. Vorrebbe rivederli a Torino, insieme in campo come una volta e chissà che da febbraio in poi, quando Barzagli avrà recuperato dall’infortunio al quadricipite femorale della coscia destra, non potrà essere accontentato.

L’EMOZIONE – Nel frattempo però se li è ritrovati davanti tutti e tre. “Sì che c’è un’amicizia vera – ha raccontato su Canale 5 Chiellini –. Litigi? Certo che ci sono, ma col tempo si supera tutto. Si superano insieme i problemi. Leonardo è quello che si arrabbia di più, io sono quello che smorza”.

LA STORIA – Bonucci aveva twittato con entusiasmo già nel pomeriggio: “Ho sempre pensato che gli eroi esistessero nei film o nei cartoni animati, poi ho avuto la fortuna, insieme a Giorgio ed Andrea, di incontrarne uno, aveva un costume da Uomo, ma per Amore vive una vita da superEroe”. Commosso anche il mondo del web. Sui social in tanti hanno commentato la vicenda. C’è chi scrive: “Questa sera tutti vi hanno visto con gli occhi lucidi, una storia toccante, è proprio tu Leo hai combattuto e forse combatti ancora contro una vita ingiusta. Siete Grandi Ragazzi…. Al di là della fede Calcistica” o anche: “Ho visto la puntata..storia tristissima! Emozionante vedere quanta felicità voi 3 avete saputo dare a questo uomo e padre meraviglioso. Siete stati Fantastici!! Auguri Leo per la tua famiglia”.

