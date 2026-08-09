La beffa di Ronaldo e Georgina: in migliaia alla cattedrale di Funchal ma c'era un altro matrimonio

Folla record nella piazza antistante la chiesa, giornalisti e fotografi appostati ma le nozze in programma erano di un'altra coppia, il commento di Cr7

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Lui era in abito scuro, lei era vestita di bianco, all’esterno una folla di migliaia di curiosi che hanno invaso la piazza antistante la Cattedrale di Madeira, gremita anche di giornalisti e fotografi ma il matrimonio che è stato celebrato nella chiesa di Funchal non era quello attesissimo tra Cristiano Ronaldo e Georgina. A convolare a nozze, dopo mille difficoltà dovute al caos che si era creato, è stata un’altra coppia, un uomo e una donna francesi.

Il matrimonio sbagliato, tifosi delusi

Il quotidiano locale ‘Jornal da Madeira’ ha pubblicato su Instagram le foto di migliaia di tifosi davanti alla chiesa. Affollatissimo la piazza, anche il quotidiano portoghese – come tanti – era convinto che il calciatore e la sua Georgina Rodriguez stessero per sposarsi. Il presunto matrimonio della coppia aveva fatto il giro del mondo. Si preannunciava come il matrimonio del secolo e la gente era in trepidante attesa. Invano, come si è scoperto in seguito. Era un’altra coppia che stava per vivere il giorno più bello della propria vita, si trattava del matrimonio di una coppia francese: Fabio Santos Ramos e Fatima Nicole Cunha Teixeira si sono sposati ieri nella cattedrale. E tutto questo, circondati da… tifosi di Ronaldo e ammiratori di Georgina.

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La reazione divertita di Ronaldo

Di Ronaldo e Georgina non c’era traccia. Anche il portoghese non aveva pubblicato nulla sui suoi social, finché non ha finalmente risposto al post del ‘Jornal da Madeira’ con un messaggio Instagram con cinque emoji che raffigurano lacrime di risate. L’ex giocatore del Manchester United e del Real Madrid ha colto l’aspetto umoristico della situazione. Provate a spiegarlo però alla folla in cattedrale. Alcuni bambini hanno iniziato a piangere per la stanchezza e la delusione. La chiesa ha annunciato su Facebook la celebrazione del matrimonio di… Nicole e Fábio. “Dopo tanta confusione in strada con così tanti giornalisti e turisti, siamo finalmente riusciti a chiudere la chiesa e a festeggiare”, si legge sui social.

Il quotidiano inglese The Sun aveva riportato la scorsa settimana che la cattedrale avrebbe ospitato il matrimonio delle star portoghese e argentina. La cerimonia religiosa nella cattedrale avrebbe preceduto il ricevimento nuziale presso l’hotel a cinque stelle. La notizia ha alimentato l’attesa degli abitanti del luogo e dei turisti curiosi che si sono radunati nel sagrato della chiesa mentre all’interno, si stava svolgendo la cerimonia di… Nicole e Fábio.

Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo , ha reagito ironicamente alla folla sui social media: “Ma perché queste persone pensano che Ronaldo si sposerebbe se non lo annunciasse lui stesso? Comunque sia.”