Pedullà: Il Milan ha scelto il prossimo allenatore

Qualificazione alla Champions League o meno, Rino Gattuso è destinato a lasciare il Milan. Così la pensa Alfredo Pedullà, che a Sportitalia ha lanciato una nuova e succosa indiscrezione circa i piani del club rossonero per la prossima stagione. Negli ultimi giorni per la panchina del Milan è circolato il nome di Eusebio Di Francesco: una notizia senza riscontri per Pedullà, che invece ha lanciato un nome nuovo per il ruolo di allenatore dei rossoneri: Gian Piero Gasperini.

“MILAN STREGATO”. Secondo Pedullà, il Milan “è rimasto assolutamente stregato dal lavoro di Gian Piero Gasperini. Al punto che oggi lo metterebbe in cima all’interno di una lista che comprende nomi importanti ma, nel caso di Sarri, legati da un contratto e da una stagione ancora intensa”. Gasperini, dunque, sarebbe la prima scelta di Leonardo e Maldini, che avrebbero già avviato il corteggiamento per convincerlo a lasciare la Dea e a guidare il rilancio dei rossoneri nella prossima stagione. Per ora siamo solo ai primi contatti, secondo Pedullà il Milan avrebbe inviato “messaggi indiretti” all’allenatore dei bergamaschi perché inizi a parlare con l’Atalanta di un suo possibile addio.

LE DIFFICOLTA’. È un’operazione non facile, perché Gasperini ha un contratto fino al 2021 con il club del presidente Percassi e mai si sognerebbe di fare uno sgarbo alla società che l’ha rilanciato alla grande nel calcio italiano. “Ma – ha sottolineato Pedullà – lo stesso Gasperini sa che la grande occasione non capita ogni giorno e il suo desiderio è sempre stato quello di dimostrare che la parentesi Inter va catalogata al capitolo ‘non pervenuto’”. Il Milan, di fatto, rappresenterebbe una grossa tentazione per l’allenatore: la sensazione è che molto dipenderà anche dal piazzamento finale dell’Atalanta. Con i bergamaschi in Champions League e il Milan fuori, sarebbe difficile ipotizzare un cambio di panchina per Gasperini.

