Carlo Pernat, manager di Andrea Iannone, durante l'ultima puntata di Paddock su La6, ha lanciato una clamorosa provocazione: “Marquez cambierà moto, fra 3 anni correrà con la Ducati, quello è sicuro, lo posso scrivere anche ora che andrà così”.

Possibile futuro in rosso quindi per il Cabroncito, che dopo le numerose vittorie in sella alla Honda potrebbe andare alla ricerca di una nuova sfida, come fece Valentino Rossi con il suo passaggio alla Yamaha nel 2004.

SPORTAL.IT | 18-07-2018 18:20