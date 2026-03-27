La Bosnia ci aspetta. L'Italia è pronta? | 90+Recupero

Sì, abbiamo vinto. Ma non basta dirlo.

Kean ha fame, e si vede: prima si inventa una rovesciata, poi trova il gol. Tonali colpisce come piace a noi: al volo, di rabbia, senza pensarci. Politano crea costantemente pericoli, è vivo. E poi i cambi: Esposito entra e dà fastidio a tutti, Pisilli e Palestra portano energia, gamba, futuro. Però l’inizio pesa. Troppa paura, troppo poco ritmo. Chiudere il primo tempo sullo 0-0 non è un segnale positivo. E certe occasioni non si possono sbagliare: Retegui è fuori condizione e si vede.

Abbiamo vinto, sì. Ma ora serve uno step in più. Perché contro la Bosnia non basterà questo.

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