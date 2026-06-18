La Bosnia si carica ripensando alla vittoria sull'Italia a Zenica. Il ct Barbarez: "Rimarrà per sempre nella memoria"

Dopo il pareggio contro il Canada all'esordio Dzeko e soci affrontano la Svizzera per continuare a sognare, il ricordo del successo sugli azzurri

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ogni tanto qualcuno ancora ci pensa: domani sera contro la Svizzera, così come l’altro giorno col Canada, avremmo potuto esserci noi. Invece no, Italia davanti alla tv e in campo ci va la Bosnia che – dopo aver fermato i padroni di casa sull’1-1 – ora puntano al successo pieno contro gli elvetici. E a caricarli è proprio il ricordo di quella notte di lacrime azzurre.

Il ricordo della notte di Zenica

La domanda arriva verso la fine della conferenza di vigilia. Secca e diretta. Quella notte a Zenica è stata speciale e quanto vi dà una spinta in questa competizione? Il ct Barbarez è lapidario: “È una partita che rimarrà per sempre nella memoria. Giocare contro un avversario così forte, vincere e qualificarsi per una grande competizione. Quell’atmosfera e quella partita, rimarranno per sempre impresse. Siamo una squadra in fase di costruzione, siamo riusciti a creare un buon equilibrio con tutti i debuttanti. Battere le grandi squadre è sempre speciale e per me rimarrà sempre un grande traguardo”.

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Il dubbio su Dzeko

“Certo che speravo ci qualificassimo. Gli atleti vogliono sempre vincere, a prescindere da tutto, anche se non sono i favoriti, ma quella voglia di vincere è sempre presente, in ogni caso”. Un giornalista italiano chiede di Dzeko, se sarà in campo ma l’allenatore bosniaco fa catenaccio: “Non lo so. Chiedetemelo domani. Lo so, ma…non lo dico”.

Poi Barbarez torna alla gara del debutto: “È stata una situazione particolare e una nuova esperienza per noi, giocatori e staff tecnico. Arrivare al Mondiale e giocare la partita d’esordio contro la squadra ospitante. La cosa più importante è che abbiamo meritato un punto e abbiamo dato il massimo, non c’è successo se non tutti danno il massimo. Se diamo quello che possiamo e quello che abbiamo fatto finora, i risultati non mancheranno, spero che continueremo su questa strada. Dobbiamo essere migliori, o almeno più fortunati, degli svizzeri se vogliamo vincere. Se daremo il 100%, sarà una bella partita e sono fiducioso che otterremo un buon risultato. Dipende molto anche dall’avversario, ma spero che alla fine saremo noi a festeggiare.”

Grande equilibrio nel girone, dove sono tutti a un punto ma è presto per capire chi passerà: “Potrò rispondere a questa domanda quando tutte le partite saranno finite. Avete visto con i vostri occhi che ogni partita porta qualcosa di nuovo, inaspettato e tante sorprese. Non è facile per nessuno, a prescindere dal fatto che tu sia il favorito o meno. Dico ai giocatori che devono godersi questi momenti perché anche questo Mondiale passerà e rimarrà un ricordo, e voglio che si godano il fatto di essere qui perché ce lo meritiamo. È il Mondiale, ogni partita è una finale perché è l’unico modo per passare il turno. La pressione c’è sempre in questo lavoro, soprattutto a questo livello, ma non vedo che sia un problema perché si tratta di una squadra molto esperta”.

La parola d’ordine di Freuler

In casa Svizzera la sveglia la suona il giocatore del Bologna Remo Freuler: “Dopo l’esordio sono state ore difficili, ma ormai quella partita appartiene al passato. Dobbiamo guardare avanti”. Per il centrocampista rossoblù la parola d’ordine è una sola: umiltà. “Vincere il girone? È ancora possibile, ma non dobbiamo pensarci adesso. Conta soltanto la Bosnia. E non sarà una partita semplice. Basta guardare come si è qualificata: è una squadra con qualità, ma che ama i duelli e l’intensità”. Ventisei tiri, oltre tre gol clamorosi falliti ma una sola rete, peraltro su rigore, per la Svizzera al debutto. Troppo poco per una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista: “Finché ne segniamo uno più degli avversari non mi preoccupo – sorride Freuler – Ma è chiaro che dobbiamo essere capaci anche di difendere un vantaggio minimo fino al novantesimo”.