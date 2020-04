La Bundesliga lancia l'allarme: "Rischio default"

Prima il Bayern Monaco, attraverso le parole del presidente onorario Uli Hoeness, poi il patron di un'altra grande del calcio tedescho, Hans Joachim Watzke, n.1 del Borussia Dortmund.

Il concetto è lo stesso: se il campionato tedesco non ripartirà dopo il lungo stop per la pandemia Coronavirus il sistema rischia l'implosione.

"Se non giocheremo nei prossimi mesi, l'intera Bundesliga sarà prosciugata. E allora il calcio tedesco non sarà più nella forma che conoscevamo finora" ha detto Watzke a Sky.

La ripresa della Bundes non è ancora certa, nonstante i club tedeschi si siano detti pronti a tornare in campo dal 9 maggio e nonostante gli allenamenti siano ripresi da tempo.

La Lega ha presentato il suo protocollo medico per la ripresa, e con la pay tv è avviata la trattativa per avere i 300 milioni che restano da pagare per i diritti, secondo BildSport. "Sappiamo che molti tifosi sono contrari a un calcio a porte chiuse – ha aggiunto Watzke – ma si tratta di salvare il calcio".

SPORTAL.IT | 26-04-2020 23:58