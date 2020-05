La Bundesliga riparte il 16 maggio

Bundesliga in campo il prossimo 16 maggio. Il massimo campionato tedesco è il primo a ripartire dopo lo stop per l'epidemia di Coronavirus, lo ha annunciato la DFL in una conferenza stampa. L'obiettivo è completare il torneo prima del 30 giugno per rispettare i contratti in scadenza.

"L'allentamento delle misure restrittive non deve però significare che il coronavirus non venga più preso seriamente", ha affermato il presidente Christian Seifert. "Servono disciplina e rispetto delle regole", ha aggiunto.

Oltre alla "responsabilità personale di ciascuno", Seifert ha sollecitato "la disciplinata implementazione" dei regolamenti in vigore per continuare a contenere il diffondersi del virus. Lo riporta l'Ansa.

SPORTAL.IT | 07-05-2020 14:33