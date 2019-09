La c.t. della femminile: “Ancelotti, Conte, Sarri: io scelgo lui"

Con il ritorno di Antonio Conte e di Maurizio Sarri in Italia, la serie A s’è arricchita di alcuni tra i migliori allenatori in campo europeo, anche considerando la presenza di Carlo Ancelotti, il più vincente a livello internazionale tra i tecnici italiani in attività. Ma qual è il miglior allenatore del nostro campionato? Durante Novantesimo Minuto, la domanda è stata rivolta a Milena Bertolini, c.t. dell’Italia femminile, ospite della trasmissione Rai. La Bertolini non s’è nascosta dietro frasi di rito, ma ha espresso il suo giudizio senza timore, indicando il suo preferito tra gli allenatori delle tre squadre che lottano per lo scudetto.

IL MIGLIORE. “Conte, Ancelotti e Sarri sono tre grandissimi allenatori – ha dichiarato la Bertolini -. Ma io privilegio Carlo Ancelotti: ha dimostrato di essere un grandissimo, lo reputo il più completo tra i tecnici italiani ed il più equilibrato interiormente”. Una scelta netta, quella dell’allenatrice dell’Italia in rosa, che però non manca di elogiare anche gli allenatori di Juventus e Inter. “Maurizio Sarri è identificato col gioco che sa dare alle sue squadre, Conte con la motivazione che riesce a infondere nei suoi giocatori. Ma anche Ancelotti ha moltissima personalità e per questo lo reputo il più completo di tutti”.

DONNE NEL PALLONE. La Bertolini ha poi naturalmente parlato dei progressi del calcio femminile, augurandosi che il boom dell’ultimo anno aiuti il movimento a crescere. “La Nazionale femminile ha fatto conoscere la bellezza del calcio alle ragazze – ha spiegato la Bertolini -. Mi auguro che tutta questa voglia delle bambine sia accolta dalle società”.

SPORTEVAI | 16-09-2019 09:39