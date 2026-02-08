La caduta di Lindsey Vonn: Cortina maledetta per la Regina delle nevi

Lindsey Caroline Kildow Vonn, nata a Saint Paul (Usa) nel 1984, con 84 successi in carriera è la seconda sciatrice più vincente della storia dello sci alpino, dietro Mikaela Shiffrin. Ma l’8 febbraio 2026 alle Olimpiadi di Milano Cortina è stata protagonista di una terribile caduta durante la discesa olimpica. Una discesa che la grandissima sciatrice americana ha deciso di affrontare a 40 anni, reduce da un grave infortunio e che si conclusa nel modo peggiore possibile.