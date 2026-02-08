La Casertana fa saltare la panchina del Foggia, il Crotone surclassa anche l’Atalanta

Nel girone C vince ancora il Crotone, mentre la Casertana rilancia le proprie ambizioni. Equilibri sottilissimi nel girone A, dove il Novara ferma il Brescia

Turno ricco di spunti nei tre gironi di Serie C nella 25a giornata, tra pareggi che pesano e vittorie che cambiano gli equilibri. Il Novara ferma il Brescia senza reti, mentre il Ravenna capitalizza al massimo contro il Carpi. Nel girone C brilla il Crotone, alla quarta vittoria consecutiva, e la Casertana torna al successo. Crolla invece il Cosenza, travolto dall’ultimo in classifica. Una giornata che ridisegna classifiche e prospettive.

Girone A: equilibrio totale e colpi nel recupero

Novara e Brescia si annullano in uno 0-0 povero di emozioni ma ricco di significato. La squadra di Corini allunga la striscia positiva in trasferta, ma rischia di perdere terreno su Vicenza e Lecco. Ne approfitta il Cittadella, che espugna Lumezzane in pieno recupero grazie al neoarrivato Perretta. Vittoria pesante anche per l’Alcione, che aggancia il quarto posto battendo di misura l’Arzignano. Continuano a convincere Trento e Giana, sempre in scia playoff.

Girone B: Ravenna cinico e mercato in movimento

Senza incantare, il Ravenna supera il Carpi e mette pressione alle squadre di vertice. Decisivo Nicolas Viola, che serve l’assist per il gol-partita di Corsinelli. Marchionni sperimenta con successo la difesa a quattro, trovando solidità ed equilibrio. La vittoria pesa soprattutto in chiave classifica, mantenendo vive le ambizioni. Intanto il Livorno si muove sul mercato, pescando tra gli svincolati rinforzi di esperienza.

Ravenna-Carpi 1-0 Corsinelli al 16’ p.t.

Girone C: Casertana rilanciata, Crotone da record

Spettacolo e tensione a Caserta, dove la Casertana piega il Foggia 3-2 e riaccende la crisi dei rossoneri. Dopo il momentaneo 2-2, è Kallon a firmare il gol decisivo, facendo traballare la panchina di Barilari. Il Crotone continua il suo momento d’oro, battendo l’Atalanta U23 con un rigore di Musso al 97’. Crollo pesante per il Cosenza, travolto dal Giugliano. Tra emozioni e polemiche, il girone C resta il più imprevedibile.