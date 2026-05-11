La Champions che nessuno vuole prendersi | 90+Recupero

La corsa Champions della Serie A si è trasformata in un equilibrio instabile, dove ogni turno modifica gerarchie e inerzie. Tra rallentamenti inattesi e punti lasciati per strada, nessuna squadra è riuscita ad allungare. A due giornate dalla conclusione, quattro club sono separati da appena tre punti.

La Juventus passa a Lecce grazie a una rete di Vlahovic. Il Como di Fabregas tiene vivi i sogni europei di una squadra che comunque vada entrerà nella storia. La Roma rimonta il Parma nel finale, trascinata ancora dalla doppietta di Malen.

Discorso diverso per il Milan, precipitato in poche settimane dall’entusiasmo post-derby al rischio concreto di restare fuori dalla Champions. Un calo evidente sotto il profilo mentale e strutturale. E con due gare ancora da disputare, gli scenari restano completamente aperti.