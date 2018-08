La Champions chiama Ljajic

Iago Falque, Ljajic, Niang. Non è l’ultima idea di Mazzarri per un tridente offensivo, bensì l’illustre elenco degli esuberi in attacco in casa Torino. L’arrivo in extremis di Zaza, destinato a formare una super-coppia con Belotti, obbliga la società a sfoltire l’organico dal punto di vista numerico, oltre che a provare a fare cassa visti i notevoli sforzi economici da parte della società durante il mercato estivo. Ad avere più richieste sembra essere Iago, che però è anche il giocatore che società e allenatore tratterebbero più volentieri.

Alla fine allora, considerando che per Niang sono arrivate solo proposte in prestito, ecco che a partire potrebbe essere Ljajic. L’attaccante serbo è finito sul taccuino dello Schalke 04, club che può offrire all’ex di Fiorentina, Roma e Inter la vetrina della Champions League. L’affare è possibile, ma le richieste del Toro, pari a 15 milioni, rischiano di frenarlo. E il tempo stringe…

SPORTAL.IT | 23-08-2018 10:05