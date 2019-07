La Champions League in chiaro su Mediaset: accordo con Sky

Un gradito ritorno si prospetta per la prossima stagione, sul versante della programmazione televisiva. La Champions League torna ad occupare, infatti, il mercoledì sera di Canale 5 dopo una negoziazione non proprio ovvia e indolore con Sky. Tra le parti è stato raggiunto un accordo che consentirà per i prossimi due anni all’azienda di Cologno Monzese di trasmettere, dietro versamento di una cifra annuale pari a circa 40 milioni di euro, la gara più importante della serata.

La stretta tra Mediaset e Sky ha escluso dunque la Rai, che pure aveva trasmesso in questa stagione proprio la partita del mercoledì sera. Ma allora le cose erano diverse e anche gli intrecci tra le realtà televisive erano ben distanti da quelle attuali. Il colosso satellitare ha acquistato Premium e le reti Mediaset sono tornate a trasmettere i propri canali nel bouquet Sky e in chiaro le produzioni targate Sky.

La Champions è, dunque, una delle novità dei palinsesti, presentati dall’azienda capitanata dall’ad Piersilvio Berlusconi, il quale come sempre ha ribadito come il suo cruccio sia e rimanga la mancata presenza di Fiorello tra le star di casa. Le novità non mancheranno, dicevamo. Amici Vip ed Eurogames andranno in prima serata, Conto alla rovescia occuperà la fascia preserale. Sul nuovo format della Fascino non si sa poi moltissimo, ma le novità made in De Filippi non sono mai parse poche. In merito a Eurogames, dopo tanto chiacchericcio legato alla presunta gravidanza di Ilary Blasi, si sa che a guidarlo sarà proprio la signora Totti con al suo fianco il fido Alvin. Tra l fiction Scomparsi, con Alessandro Preziosi, e Giustizia per tutti, in cui spicca il nome di Raoul Bova, il quale sta lavorando a una storia di nuoto legata a Manuel Bortuzzo. Salta, invece, la Gialappa’s.

Questo quanto riguarda il calcio e affini su Mediaset, che continuerà ad offrire una varietà di contenuti molto articolata confermando i successi dell’ultima stagione con qualche correzione. Domenica live, dopo lo schiaffo subito, potrebbe subire qualche cambiamento in base alla risposta di Barbara d’Urso che vede il suo Live – Non è la d’Urso spostato proprio in prime time, alla domenica. “Se la d’Urso dovesse sentirsela si farà la maratona, anche perché la domenica pomeriggio non è la prima scelta per gli inserzionisti pubblicitari”.

VIRGILIO SPORT | 03-07-2019 12:59