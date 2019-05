La Champions passa dal Chievo: sul web l'ansia degli interisti

Uno spettro gialloblù aleggia sui tifosi interisti. È il Chievo, spauracchio per eccellenza del popolo nerazzurro che in queste ore sta manifestando sui social network tutta la sua preoccupazione per la gara di stasera a San Siro tra l’Inter e il team veronese. Ultimo in classifica, già retrocesso e con la peggior difesa del campionato – ben 73 reti subite – il Chievo dovrebbe essere spazzato via senza difficoltà dal team di Spalletti, ormai vicinissimo alla qualificazione alla Champions League. Ma la storia nerazzurra è ricca di passi falsi inattesi, soprattutto contro le piccole del campionato o contro squadre senza grandi motivazioni.

SPAURACCHIO PELLISSIER. La gara di stasera, inoltre, sarà l’ultima a San Siro di Sergio Pellissier, 40enne attaccante che in carriera ha segnato ben 7 gol all’Inter (in 25 partite) e che si ritirerà a fine carriera: solo la Lazio ha incassato più gol dal bomber gialloblù (8), a segno anche nell’ultimo confronto con i nerazzurri con la rete dell’1-1 al 91’. Per i tifosi interisti, dunque, ci sono tutti gli elementi per un flop dell’Inter che, in questo momento, diventerebbe pericolosissimo: senza una vittoria oggi, la squadra di Spalletti correrebbe il fortissimo rischio di andarsi a giocare la qualificazione Champions al San Paolo, contro il Napoli. “Psicodramma is coming”, scrive Il Lord, uno tra i tanti supporter pessimisti all’hashtag #InterChievo. “Ma è possibile avere l’ansia anche se giochiamo contro una squadra retrocessa?”, il commento di Olga, mentre Antonio sintetizza il parere di molti twittando: “Conoscendo i mieli polli, stasera è la partita più difficile dell’anno”.

L’ANSIA DI BIASIN. Tra i tifosi in ansia c’è anche Fabrizio Biasin, giornalista di fede nerazzurra: “Questa sera gioca Semper, l’erede di Sorrentino al Chievo – twitta il giornalista – Semper, guardiamoci in faccia: vietato prendere esempio”. Già, perché Sorrentino nella sua carriera è stato spesso protagonista di grandi prestazioni contro i nerazzurri, l’ultima delle quali nella gara d’andata pareggiata al Bentegodi.

SPORTEVAI | 13-05-2019 13:30