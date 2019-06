La Christillin incontra le Azzurre

A sei giorni dall’esordio nel Mondiale, prosegue a Valenciennes la preparazione della Nazionale Femminile. A pranzo la squadra ha ricevuto la visita del membro UEFA del Consiglio FIFA Evelina Christillin, omaggiata con una maglia autografata da tutte le Azzurre.

"Mi ha fatto davvero molto piacere venire a trovare le ragazze, non so ancora quando, ma sicuramente verrò a vederle giocare almeno una partita del Mondiale – ha detto -. Ho visto nei loro volti quella luce e quell’entusiasmo che avevo io quando ero una giovane atleta degli sport invernali prima di affrontare una competizione così importante. Faccio un gran tifo per loro, sanno che potranno sempre contare sul mio appoggio".

SPORTAL.IT | 04-06-2019 15:36