La classifica senza errori arbitrali: decima giornata

Tanta carne al fuoco nel decimo turno di serie A. E due partite condizionate da errori determinanti dei direttori di gara. Giornata ricca di contestazioni e polemiche, con un arbitro protagonista di una giornata no (Maresca all’Olimpico) e un altro di una svista pesante (Calvarese a Marassi).

Maresca, giornata da dimenticare

Un incubo il match tra Roma e Sassuolo per il fischietto napoletano. Maresca inizia a sbagliare all’11’, quando ammonisce Pedro per un contatto praticamente inesistente con Berardi: giallo eccessivo, che diventa pesantissimo dopo la seconda ammonizione – stavolta ineccepibile – allo spagnolo per un fallo tattico su Lopez al 40′. Giusto l’annullamento del gol della Roma di Mkhitaryan (precedente fallo di Dzeko, segnalato dal Var), ma nella ripresa il festival degli errori continua: Obiang andava espulso al 33′ (entrataccia su Pellegrini), probabile tocco con la mano da rigore in area di Ayhan su cross di Spinazzola. Per tutti questi motivi, Roma ingiustamente penalizzata: avrebbe meritato la vittoria.

Calvarese e il rigore non dato

Un solo errore grave per Calvarese in Sampdoria-Milan. Ma determinante. Perché nella ripresa manca un rigore ai blucerchiati. Romagnoli salta in area e col braccio largo colpisce al volto Damsgaard, ci sarebbero tutti gli estremi per il penalty ma il fischietto di Teramo – e l’assistente in sala Var – lasciano proseguire. Altri episodi oggetto di discussione: la mancata espulsione di Silva nel primo tempo dopo un’entrata su Calabria e una tirata d’orecchie di Candreva a Tonali nella ripresa, non punita con il rosso. Inoltre, altre proteste della Samp per un tocco di mani in area di Gabbia. Tre episodi in cui le valutazioni di Calvarese, invece, sembrano corrette.

Le altre gare del decimo turno

Pochi episodi dubbi nelle altre sfide di giornata. Corretta la decisione di Orsato – dopo consulto Var – di annullare il gol del momentaneo pareggio di Cuadrado nel derby tra Juve e Torino: Bonucci è in offside e non si disinteressa del pallone, anzi va a disturbare Lyanco sulla traiettoria del pallone. Proteste del Verona per un contatto in area del Cagliari tra Walukiewicz e Zaccagni: la spinta del difensore rossoblu, però, è lieve e bene fa Manganiello a lasciar correre. A Crotone proteste dei calabresi per l’espulsione in avvio di ripresa di Petriccione, ma l’entrataccia del centrocampista su Demme – punita da Marinelli col rosso dopo consulto Var – è oggettivamente pericolosa.

La classifica senza errori arbitrali

Inter 23 punti; Milan, Juventus 22; Napoli 21; Roma 20; Sassuolo 18; Verona 16; Atalanta* 14; Lazio, Bologna 13; Cagliari 12; Sampdoria 11; Spezia, Udinese*, Benevento 10; Fiorentina, Parma 9; Genoa 8; Torino 7; Crotone 2.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Milan 26 punti (+4); Inter 21 (-2); Napoli (-1), Juventus (-2) 20; Sassuolo 19 (+1); Roma 18 (-2); Lazio (+4) 17; Verona 16; Atalanta* 14; Bologna (-1), Cagliari 12; Sampdoria, Benevento (+1) 11; Udinese*, Spezia, Parma (+1) 10; Fiorentina 9; Genoa (-2), Torino (-1) 6; Crotone 2.

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

