La classifica senza errori arbitrali: ottava giornata

Temuto, per certi versi atteso, per qualcuno addirittura scontato: il primo aiutino – anzi, aiutone – alla Juventus è finalmente arrivato. Dopo otto giornate, la squadra di Sarri entra nel club delle beneficiarie di errori arbitrali decisivi. Due punti pesanti quelli conquistati dai bianconeri grazie al clamoroso errore di Irrati. E non ci stiamo riferendo al tocco di mano di De Ligt al 93′ del match col Bologna, ma a una svista di qualche minuto prima

Il regolamento – Piccolo riassunto delle puntate precedenti: il nostro è un giochino che si propone di chiarire quale sarebbe la classifica completa del massimo campionato senza errori arbitrali. Un giochino con dei limiti evidenti, visto che chiarire quali sono gli errori determinanti e quali no è esercizio molto difficile. Bisognerebbe valutare caso per caso, anche una rimessa laterale contestata, un fallo a centrocampo, un episodio dubbio tre minuti prima di un gol o di un rigore. E bisognerebbe anche considerare se quel rigore non concesso sarebbe stato trasformato, o se quell’espulsione non fischiata avrebbe portato poi vantaggi agli altri. Noi però vogliamo giocare lo stesso. E per la nostra classifica virtuale, questa è una giornata importante: l’Inter, senza errori arbitrali, sarebbe in testa.

L’aiutino di Irrati – Una sola gara, di fatto, falsata da una topica del direttore di gara: proprio quella dell’Allianz Stadium. Sul campo finisce 2-1 per il Bologna, che si lamenta soprattutto per il goffo tocco con la mano di De Ligt nelle ultimissime battute di gioco: tocco successivo a una giocata di tallone dell’olandese. Il tallone d’Achille della direzione di Irrati, però, è un altro: c’è un fallo palese di Pjanic nell’azione che porta al 2-1 della Juve. Un fallo su Mbaye che il fischietto di Pistoia, incredibilmente, non vede. E senza questo errore (Irrati, tra l’altro, è piazzato benissimo e questo dettaglio “impedisce” al Var di intervenire, salvando lui dalla figuraccia e il Bologna dallo svantaggio), sarebbe finita 1-1.

Le altre partite – Si lamenta tantissimo Gasperini per i due rigori concessi alla Lazio contro la sua Atalanta: il secondo è netto, il primo probabilmente no. Ma, come fa notare l’arbitro Marelli sul suo blog, l’episodio Palomino-Immobile è praticamente uguale al penalty concesso a Ilicic contro lo Shaktar in Champions: in quel caso l’allenatore orobico, curiosamente, non aveva dato del simulatore al…suo attaccante. Qualche protesta anche per la Roma contro la Samp: espulsione di Kluivert forse eccessiva, giunta però a una manciata di minuti dal termine. Difficile pensare che senza quel rosso i capitolini avrebbero vinto la partita.

La classifica senza errori arbitrali – Ecco, dunque, la classifica dopo otto turni al netto degli errori arbitrali: Inter 21; Juventus 20; Napoli 19; Atalanta 17; Bologna 14; Roma, Fiorentina, Parma 13; Lazio 12; Cagliari, Torino 11; Verona 10; Milan 8; Udinese 7; Lecce, Sassuolo 6; Brescia 5; Spal, Genoa, Sampdoria 4.

La classifica reale – Ed ecco invece la graduatoria “vera”, quella con i punti conquistati sul campo (e con gli errori arbitrali). Tra parentesi sono segnati proprio i punti in più o in meno accumulati da ciascuna squadra: Juventus 22 (+2); Inter 21; Atalanta 17; Napoli 16 (-3); Cagliari 14 (+3); Roma 13; Fiorentina 12 (-1), Parma 12 (-1), Lazio 12; Torino 10 (-1), Milan 10 (+2), Udinese 10 (+3); Bologna 9 (-5), Verona 9 (-1); Lecce 7 (+1), Brescia 7 (+2); Sassuolo 6, Spal 6 (+2); Genoa 5 (+1); Sampdoria 4.

