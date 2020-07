La classifica senza errori arbitrali: penultima giornata

Sarà Atalanta-Inter a decidere le sorti del nostro campionato depurato da topiche e sviste arbitrali. Una sorta di finale scudetto tra le due squadre di vertice più penalizzate, un confronto diretto per il titolo aperto a ogni risultato. Spareggio anche per il quarto posto tra Napoli e Lazio, mentre per il sesto è ancora bagarre tra Roma e Milan. Giochi già decisi in coda, con le retrocessioni aritmetiche di Genoa, Brescia e Spal.

Inter-Napoli, l’errore di Valeri

Nessun errore determinante nella 37ma giornata di serie A. Nel match di San Siro tra Inter e Napoli, però, manca un rigore per i partenopei. Proteste azzurre per un tocco di gomito di Candreva su tiro di Insigne, ma il calciatore interista ha il braccio attaccato al corpo e – anche se in circostanze simili altri rigori erano stati concessi – è corretta la decisione dell’arbitro romano. Sbaglia invece Valeri quando ignora (e con lui l’addetto Var) un contatto aereo in area nerazzurra tra Barella e Maksimovic: l’interista tampona da dietro il difensore con il braccio e la gamba sinistra, intervento da penalty. Ma sarebbe finita comunque 2-1 per la squadra di Conte.

Le sfide di Juventus e Roma

Errori veniali, invece per l’arbitro di Cagliari-Juventus, il giovane Ghersini. Mancano un paio di cartellini per parte, ma nel complesso la sua direzione non è censurabile. Molto delicato, invece, il match del Grande Torino tra i granata e la Roma. Giusta la decisione di Piccinini di concedere un rigore ai giallorossi nella ripresa, meno limpide altre valutazioni nel corso della gara, ma non tali da arrivare a condizionare il risultato.

Arbitri, le altre sfide del 37mo turno

Decisiva per la salvezza, la sfida di Udine è ben diretta da Orsato. Il Lecce dà il via alla rimonta grazie a un rigore concesso per fallo di mano di Becao dopo un altro meno chiaro di Troost-Ekong e l’interpretazione del fischietto di Schio è corretta. Da manuale pure l’espulsione di Nicola in Sassuolo-Genoa, decisa da Maresca dopo che nessuno dalla panchina aveva ammesso di aver rivolto parole poco gradevoli a indirizzo del direttore di gara. In Verona-Spal, infine, manca un rigore per gli estensi: Amrabat spinge Fares in area, il giovanissimo Sozza lascia proseguire. La larga affermazione degli scaligeri, in ogni caso, rende questo errore ininfluente.

La classifica senza errori arbitrali

Questa la classifica al netto di sviste e svarioni dei fischietti: Inter 83; Atalanta 80; Juventus 77; Napoli 69; Lazio 68; Roma 61; Milan 59; Sassuolo 54; Fiorentina 52; Verona 50; Parma 48; Bologna 44; Cagliari 43; Torino 41; Lecce, Sampdoria 40; Udinese 39; Genoa 30; Brescia 22; Spal 17.

La classifica reale

Ed ecco invece la graduatoria “vera”, quella con i punti conquistati sul campo (e con gli errori arbitrali). Tra parentesi sono segnati proprio i punti in più o in meno accumulati da ciascuna squadra: Juventus 83 (+6); Inter 79 (-4); Atalanta 78 (-2), Lazio 78 (+10); Roma 67 (+6); Milan 63 (+4); Napoli 59 (-10); Sassuolo 51 (-3); Verona 49 (-1); Fiorentina 46 (-6), Parma 46 (-2), Bologna 46 (+2); Cagliari 45 (+2); Udinese 42 (+3); Sampdoria 41 (+1); Torino 39 (-2); Genoa 36 (+6); Lecce 35 (-5); Brescia 24 (+2); Spal 20 (+3).

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

SPORTEVAI | 30-07-2020 10:33