La classifica senza errori arbitrali: quinta giornata

Quanto pesano gli errori arbitrali nell’economia del campionato? C’è chi dice che le sviste si compensano: oggi tocca a una squadra, domani a un’altra. C’è invece chi replica con malizia: oggi favoriscono una squadra, domani sfavoriscono tutte le altre. Fatto sta che le sviste fanno parte del gioco. Come sarebbe la classifica di serie A al netto degli strafalcioni dei fischietti? Rispondere è praticamente impossibile. Bisognerebbe valutare caso per caso, anche una rimessa laterale contestata, un fallo a centrocampo, un episodio dubbio tre minuti prima di un gol o di un rigore. E bisognerebbe anche considerare se quel rigore non concesso sarebbe stato trasformato, o se quell’espulsione non fischiata avrebbe portato poi vantaggi agli altri. La tentazione di cimentarsi nel “giochino”, però, è troppo forte. E allora giochiamo. La quinta puntata della nostra graduatoria è servita.

Lacrime napulitane – Stavolta è il Napoli a lamentarsi con l’arbitro. Le decisioni di Di Bello nel finale della gara col Cagliari scatenano la rabbia partenopea, di Koulibaly in particolare, espulso nella circostanza. Emblematica l’azione che porta al gol di Castro, viziata in partenza da una trattenuta in area di Klavan su Llorente, con tanto di maglia tirata dal difensore all’attaccante spagnolo. Ecco perché nella nostra classifica senza errori arbitrali al Napoli mancano tre punti in questo turno, visto che il penalty sarebbe arrivato proprio in extremis e visto che i rossoblu hanno poi segnato sul ribaltamento di fronte.

Le altre sviste – Tra i danneggiati di giornata c’è il Verona. Manca un rigore per gli scaligeri contro l’Udinese, per intervento scomposto di Becao su Zaccagni in area: l’arbitro Chiffi valuta regolare un contrasto che tale non è e il Var non può richiamarlo, visto che era in posizione ideale per decidere. Al Bologna invece manca un gol contro il Genoa: il tocco (intenzionale) che consente a Sansone di realizzare al 15′ è di Lerager, perché segnalare l’offside? Si lamenta anche la Samp per l’espulsione di Murillo a Firenze (il secondo giallo è una forzatura), ma probabilmente avrebbe perso lo stesso.

La classifica senza errori arbitrali – Ecco, dunque, la classifica dopo cinque turni al netto degli errori arbitrali: Inter 15; Juventus 13; Bologna 11; Napoli 10, Atalanta 10, Torino 10; Cagliari 7, Lazio 7; Roma 6, Parma 6, Sassuolo 6, Verona 6, Fiorentina 6; Lecce 5; Milan 4, Brescia 4, Genoa 4; Udinese 3, Spal 3, Sampdoria 3.

La classifica reale – Ed ecco invece la graduatoria “vera”, quella con i punti conquistati sul campo (e con gli errori arbitrali). Tra parentesi sono segnati proprio i punti in più o in meno accumulati da ciascuna squadra: Inter 15; Juventus 13; Atalanta 10; Napoli 9 (-1), Torino 9 (-1), Cagliari 9 (+2); Roma 8 (+2), Bologna 8 (-3); Lazio 7; Parma 6, Sassuolo 6, Lecce 6 (+1), Milan 6 (+2), Brescia 6 (+2); Verona 5 (-1), Fiorentina 5 (-1), Genoa 5 (+1); Udinese 4 (+1); Spal 3, Sampdoria 3.

SPORTEVAI | 27-09-2019 10:19