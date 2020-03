La classifica senza errori arbitrali: recuperi 26ma giornata

Sei partite in totale, niente pubblico sugli spalti, pochi episodi controversi. Weekend decisamente anomalo, quello che ha visto completare il programma della 26ma giornata di campionato. Nessun dubbio rilevante nel big match tra Juventus e Inter, giocato nella cornice surreale dello Stadium vuoto. Una sola partita falsata, quella del Tardini tra Parma e Spal.

La grande sfida

La mancata ammonizione a Barella al 42′ del primo tempo dopo un fallo piuttosto evidente su Cuadrado è l’unica pecca, assolutamente veniale, nell’arbitraggio di Guida: basta questo dettaglio per apprezzare la direzione di gara del fischietto campano e lo stesso atteggiamento dei ventidue in campo, poco inclini a far polemica. Curiosità: nel silenzio tombale dello stadio torinese non è sfuggita all’arbitro la plateale protesta di Padelli dagli spalti. Rosso inevitabile.

L’errore del Tardini

Errore determinante, invece, in Parma-Spal. Il calcio di rigore trasformato da Petagna, che ha consentito agli estensi di espugnare il campo dei ducali, nasce da un contatto tra Bruno Alves e Valoti giudicato falloso dall’arbitro Pairetto. Richiamato dal Var, il fischietto piemontese – dopo aver rivisto le immagini – conferma la sua decisione e non si capisce perché: Valoti, infatti, tocca il pallone con la mano prima di essere agganciato.

Le altre partite

Nelle altre gare, qualche protesta del Verona nel match con la Sampdoria. Corretta, però, la decisione di Valeri di non concedere rigore agli scaligeri per un contatto in area blucerchiata tra Zaccagni e Bereszynski (il giocatore gialloblù è già in caduta al momento dell’impercettibile tocco del difensore avversario), giusto anche concedere il penalty alla Samp – dopo consulto Var – per il colpo al volto di Dawidowicz a Ekdal. Timide proteste anche del Milan sulla posizione di Pandev nel corso dell’azione che porta al raddoppio del Genoa, ma in realtà Doveri e i suoi collaboratori vedono bene: l’attaccante macedone al momento del lancio di Cassata è in posizione regolare.

La classifica senza errori arbitrali

Questa la classifica al netto di sviste e svarioni dei fischietti: Inter* 59; Juventus 57; Lazio 56; Atalanta* 50; Napoli 46; Roma 45; Verona* 38; Bologna, Parma* 37; Milan, Sassuolo* 33; Fiorentina 32; Torino*, Cagliari* 29; Lecce, Sampdoria* 26; Udinese 25; Genoa 20; Brescia, Spal 14.

N.B. Con l’asterisco (*) le partite in meno.

La classifica reale

Ed ecco invece la graduatoria “vera”, quella con i punti conquistati sul campo (e con gli errori arbitrali). Tra parentesi sono segnati proprio i punti in più o in meno accumulati da ciascuna squadra: Juventus 63 (+6); Lazio 62 (+6); Inter* 54 (-5); Atalanta* 48 (-2); Roma 45; Napoli 39 (-7); Milan 36 (+3); Verona* 35 (-3), Parma* 35 (-2); Bologna 34 (-3); Sassuolo* 32 (-1), Cagliari* 32 (+3); Fiorentina 30 (-2); Udinese 28 (+3); Torino* 27 (-2); Sampdoria* 26; Lecce 25 (-1), Genoa 25 (+5); Spal 18 (+4); Brescia 16 (+2).

N.B. Con l’asterisco (*) le partite in meno.

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

SPORTEVAI | 10-03-2020 10:30