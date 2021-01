La classifica senza errori arbitrali: sedicesima giornata

Parecchi gli episodi controversi nella seconda giornata di campionato del 2021, con alcune sviste evidenti. Nessun errore determinante ai fini del risultato finale, però. Bilancio positivo, dunque, per la classe arbitrale in un turno di serie A in cui, comunque, le polemiche non sono mancate.

Il big match Milan-Juventus

Nella supersfida di San Siro tra Milan e Juventus dubbi sulla regolarità del gol del momentaneo pareggio rossonero. L’azione nasce infatti da un intervento falloso di Calhanoglu su Rabiot, che Irrati giudica regolare. Il fischietto di Pistoia nella ripresa grazia poi Bentancur dal secondo giallo (si era sull’1-2) per un fallo in netto ritardo su Castillejo e il Var Orsato non può richiamarlo, perché non rientra tra le sue competenze. Nei minuti finali ci sarebbe anche un rigore per il Milan – contatto Rabiot-Brahim Diaz – ma nel complesso il risultato del match non sarebbe cambiato.

Le discussioni in Sampdoria-Inter e Napoli-Spezia

Tanta carne al fuoco anche nel match di Marassi tra i blucerchiati di Ranieri e i nerazzurri di Conte. In avvio giusta la concessione del penalty all’Inter per tocco di mano – seppur impercettibile – di Thorsby, che ha il braccio largo. Valeri è corretto dal Var poco dopo, quando il tocco di mano di Lautaro su tiro di Jankto avviene poco fuori area, ed è aiutato dalla tecnologia anche sull’intervento di mano di Barella sul colpo di testa di Tonelli, che vale il rigore per la Sampdoria: tutte decisioni corrette. Mugugni al Maradona per la direzione di Mariani, ma gli errori in Napoli-Spezia sono da ambo le parti. Agli azzurri manca un rigore per trattenuta di Fabian in area nel primo tempo, mentre sembra eccessiva l’espulsione di Ismajli per un fallo non particolarmente cattivo su Petagna nella ripresa.

Le altre partite del turno

Tra le altre sfide di giornata, particolarmente contestata la direzione di gara di Abbattista in Cagliari-Benevento. Anche qui, errori da una parte e dall’altra che non finiscono per alterare il risultato del match. In particolare, dubbi sull’annullamento del gol rossoblu di Pavoletti in avvio e sul cambio di decisione su un rigore per fallo di Cragno su Lapadula, trasformato in carica al portiere dopo consulto Var. In Sassuolo-Genoa, infine, corretta la decisione di Fabbri di annullare per fuorigioco la rete di Destro nei minuti di recupero.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 38 punti; Roma 33; Juventus* 32; Milan 31; Napoli* 29; Atalanta* 28; Sassuolo 27; Verona 24; Lazio 23; Benevento 21; Sampdoria 20; Torino, Bologna 17; Fiorentina 15; Cagliari, Spezia, Udinese* 14; Genoa 12; Parma 11; Crotone 9.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Milan 37 punti (+6); Inter 36 (-2); Roma 33; Juventus* 30 (-2); Sassuolo (+2) 29; Napoli* (-1), Atalanta* 28; Lazio (+2) 25; Verona 24; Benevento 21; Sampdoria 20; Bologna 17; Udinese* (+2) 16; Fiorentina 15; Cagliari, Spezia 14; Torino (-5), Parma (+1) 12; Genoa (-1) 11; Crotone 9.

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

Albo d’oro campionato senza errori arbitrali Virgilio Sport

2019-20: Inter

