La classifica senza errori arbitrali: settima giornata

Tanti episodi da moviola ma nessun errore determinante negli incontri della settima giornata del massimo campionato. Qualche dubbio rimane soprattutto sui match dell’Olimpico tra Lazio e Juventus e del Tardini tra Parma e Fiorentina: a reclamare sono i biancocelesti e i viola.

Lazio-Juventus: quella mano in barriera

Un solo episodio controverso nella sfida più attesa del turno, quella tra Lazio e Juventus. Una punizione di Milinkovic-Savic si arena sulla barriera (minuto 74) e i replay scorgono un braccio galeotto di Ronaldo. Attaccato al corpo? Troppo largo? Massa non va neppure a rivedere, decide direttamente Mazzoleni in sala video e opta per la regolarità dell’intervento del portoghese.

Ok Milan-Verona e Atalanta-Inter

Tanti episodi da moviola in Milan-Verona, ma l’arbitro Guida – aiutato dal Var – non sbaglia in tutte le occasioni che contano, dai due gol annullati al Milan per fuorigioco di Calhanoglu e braccio di Ibrahimovic al penalty concesso per calcione di Lovato a Kessie. Buone anche le direzioni di Irrati in Genoa-Roma e di Doveri in Atalanta-Inter, con richieste di rigore nel finale prima degli orobici per un contatto D’Ambrosio-Miranchuk e poi della squadra di Conte per uscita di Sportiello su Lukaku: in entrambi i casi, giusto far proseguire.

Dubbi in Bologna-Napoli

In Genoa-Roma il gol dell’1-2 di Mkhitaryan nasce da una rimessa laterale invertita, ma è un peccato veniale e il Var non può intervenire: per il resto, senza sbavature l’arbitraggio di Irrati. Male invece Pasqua in Bologna-Napoli: annullato giustamente il gol di Koulibaly, manca il rigore agli azzurri nella stessa azione visto che Osimhen frana a terra e tocca con la mano perché trascinato da Denswil. Manca anche un’espulsione nel Bologna per un’entrata killer di Danilo su Lozano.

Ribery, un giallo che fa discutere

In Parma-Fiorentina dubbi per un contatto in area tra Osorio e Ribery, l’arbitro La Penna corre ad ammonire l’attaccante francese e la sensazione è che sbagli: il rigore probabilmente sarebbe stato eccessivo, visto che Ribery con astuzia si ferma e aspetta che il difensore gli rovini addosso, ma un minimo contatto col calciatore del Parma c’è e il giallo per simulazione non è giustificabile.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di serie A al netto degli errori determinanti dei direttori di gara: Milan 17 punti; Sassuolo 15; Inter, Napoli, Roma 14; Juventus, Atalanta 13; Verona 12; Cagliari 10; Sampdoria 9; Fiorentina, Spezia 8; Genoa, Bologna, Lazio 7; Torino, Benevento 6; Parma 5; Udinese 4; Crotone 2.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Milan 17 punti; Sassuolo 15; Napoli, Roma 14; Juventus, Atalanta 13; Inter (-2), Verona 12; Lazio (+4) 11; Cagliari, Sampdoria (+1) 10; Fiorentina, Spezia 8; Bologna (-1), Benevento, Parma (+1) 6; Genoa (-2), Torino (-1) 5; Udinese 4; Crotone 2.

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

2019-20: Inter

