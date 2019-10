La classifica senza errori arbitrali: settima giornata

In testa cambierebbe poco o nulla, anche se il gap del Napoli nei confronti della vetta sarebbe meno ampio. In prima posizione, in ogni caso, ci sarebbe sempre la Juventus davanti all’Inter. Ma quale sarebbe la classifica completa del massimo campionato senza errori arbitrali? Il nostro giochino è arrivato alla settima puntata e, come sempre, prima di procedere con l’aggiornamento della graduatoria è bene ricordare le regole. Chiarire quali sono gli errori determinanti e quali no è esercizio molto difficile. Bisognerebbe valutare caso per caso, anche una rimessa laterale contestata, un fallo a centrocampo, un episodio dubbio tre minuti prima di un gol o di un rigore. E bisognerebbe anche considerare se quel rigore non concesso sarebbe stato trasformato, o se quell’espulsione non fischiata avrebbe portato poi vantaggi agli altri. Noi però vogliamo farla lo stesso, questa classifica.

La maxi-sfida – Tanti episodi da rivedere in Inter-Juventus, ma alla fine le decisioni di Rocchi sembrano corrette. Giusto il rigore concesso all’Inter per intervento scomposto col gomito di De Ligt, giusto anche annullare la rete realizzata da Ronaldo per un fuorigioco di Dybala. A fine primo tempo protesta la Juve per un episodio al limite su Dybala, con Bonucci che innesca addirittura un principio di rissa al rientro negli spogliatoi. Nella ripresa corrette anche le valutazioni di Rocchi su alcuni interventi dubbi in area bianconera: il risultato, insomma, non è inficiato dalle decisioni del direttore di gara.

Napoli scippato – Non ha giocato bene la squadra di Ancelotti a Torino, anzi. Al termine di una prestazione francamente sconcertante degli azzurri, però, una clamorosa leggerezza di Izzo stava per dare la possibilità a Mertens di calciare un rigore. Netto ed evidente, quanto inspiegabile, il ‘placcaggio al collo’ del difensore del Toro ai danni di Ghoulam, al 38′ della ripresa. Un’infrazione che sarebbe stata punita anche nel rugby. Rigore lampante, ma né l’arbitro Doveri né il Var sono intervenuti: perché?

Furia capitolina – Protesta anche la Roma al termine della partita col Cagliari. Generoso il rigore per i sardi: Mancini tocca di mano nel corso di un’azione confusa, col pallone che prima tocca il petto del difensore giallorosso. La situazione sembra al limite, ma l’arbitro – dopo consulto Var – assegna il penalty ai rossoblu. Tante proteste anche nel finale per il gol annullato a Kalinic, colpevole però di una spinta galeotta ai danni di Pisacane. Senza il rigore assegnato in precedenza al Cagliari, però, i giallorossi avrebbero vinto.

Le altre sfide – Nessun errore evidente nelle altre partite. Una svista, probabilmente decisiva, solo nel derby emiliano del Paolo Mazza. Protesta il Parma per il mancato secondo giallo a Petagna per una gomitata ai danni di Gagliolo a inizio secondo tempo. Un episodio che avrebbe cambiato la partita, dando la possibilità ai ducali di giocare in superiorità numerica per circa 45′.

La classifica senza errori arbitrali – Ecco, dunque, la classifica dopo sette turni al netto degli errori arbitrali: Juventus 19; Inter 18; Atalanta, Napoli 16; Bologna 13; Roma, Fiorentina 12; Lazio 11, Torino 11; Parma, Verona 10; Cagliari 8; Milan 7; Sassuolo 6; Lecce 5; Brescia, Genoa, Udinese, Spal 4; Sampdoria 3.

La classifica reale – Ed ecco invece la graduatoria “vera”, quella con i punti conquistati sul campo (e con gli errori arbitrali). Tra parentesi sono segnati proprio i punti in più o in meno accumulati da ciascuna squadra: Juventus 19; Inter 18; Atalanta 16; Napoli 13 (-3); Roma 12; Fiorentina 11 (-1), Lazio 11, Cagliari 11 (+3); Torino 10 (-1); Bologna 9 (-4), Parma 9 (-1), Verona 9 (-1), Milan 9 (+2); Udinese 7 (+3); Sassuolo 6, Lecce 6 (+1), Spal 6 (+2), Brescia 6 (+2); Genoa 5 (+1); Sampdoria 3.

