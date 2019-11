La classifica senza errori arbitrali: tredicesima giornata

Dove eravamo rimasti? Torna il campionato dopo la sosta per gli impegni della nazionale e tornano anche veleni e polemiche. A scatenarli è la Juve, manco a dirlo, che passa a Bergamo in modo non limpido. Più di un dubbio, più di un sospetto sulle decisioni di Rocchi nel match con l’Atalanta. Troppi episodi discutibili per giudicare non falsata la gara con gli orobici. E allora l’Inter, che passa senza problemi (e senza recriminazioni) in casa del Torino, può allungare ulteriormente in vetta alla nostra classifica.

Lo spirito della classifica – Consueto riassunto delle puntate precedenti: il nostro è un giochino che si propone di chiarire quale sarebbe la classifica completa del massimo campionato senza errori arbitrali. Un giochino con dei limiti evidenti e soggetto a sua volta a inevitabili margini di imperfezione, visto che chiarire quali sono gli errori determinanti e quali no è esercizio molto difficile. E allora in calce trovate le regole del gioco.

Var-iazioni sul tema – Juve corsara, dunque, ma tra le polemiche. Le proteste atalantine cominciano dopo pochi minuti per un intervento malandrino di Higuain su Gollini in uscita (un anno e mezzo fa, in un ormai celeberrimo Inter-Juventus, Vecino fu espulso su segnalazione Var) e proseguono nel corso della gara, nonostante il rigore assegnato per un “mani” di Khedira successivo a un tocco col piede del tedesco. Nella ripresa, però, gli episodi più discussi. Rocchi va a vedere le immagini dopo un tocco con la mano di Can e stavolta decide che non ci sono gli estremi per il penalty. Poi l’arbitro, i due assistenti e lo stesso quarto uomo non vedono un intervento con la mano di Cuadrado con la mano a centrocampo, l’azione si sviluppa e la Juventus trova il gol del momentaneo 1-2. Da protocollo, il Var non poteva intervenire: ma come ha fatto Rocchi a non vedere il fallo di mano del colombiano e a non fermare subito il gioco?

Le altre partite – Pochi dubbi nelle altre partite di giornata. Anche Milan-Napoli scorre via senza sussulti, con Orsato che ammonisce giustamente Elmas per simulazione nell’unico episodio da moviola del match. Più di un dubbio, invece, sulla direzione di gara di Mariani a Lecce, nel tormentato recupero tra i salentini e il Cagliari. I veleni sono concentrati nella coda. Il Cagliari è già in dieci per l’espulsione di Cacciatore quando Lapadula trasforma il rigore che accorcia le distanze. Olsen calcia via il pallone e poi spintona due volte l’attaccante italo-peruviano. Non si capisce perché l’arbitro decida di espellere pure Lapadula, sicuramente meno colpevole nella circostanza. In dieci contro nove il Lecce ha poi trovato il pareggio, in undici contro nove magari avrebbe potuto anche vincere la partita.

La classifica senza errori arbitrali – Ecco, dunque, la classifica dopo dodici turni al netto degli errori arbitrali: Inter 36; Juventus 29; Napoli 27; Roma 25; Lazio 23; Atalanta 22; Cagliari 21; Verona 19; Bologna, Fiorentina, Parma 18; Torino 16; Sassuolo, Lecce 13; Milan, Sampdoria 12; Udinese 11; Genoa 8; Spal 7; Brescia 5.

La classifica reale – Ed ecco invece la graduatoria “vera”, quella con i punti conquistati sul campo (e con gli errori arbitrali). Tra parentesi sono segnati proprio i punti in più o in meno accumulati da ciascuna squadra: Juventus 35 (+6); Inter 34 (-2); Lazio 27 (+4); Roma 25, Cagliari 25 (+4); Atalanta 22; Napoli 20 (-7); Verona 18 (-1), Parma 18; Fiorentina 16 (-2); Torino 14 (-2), Milan 14 (+2), Udinese 14 (+3); Bologna 13 (-5), Sassuolo 13; Sampdoria 12; Lecce 11 (-2); Genoa 10 (+2); Spal 9 (+2); Brescia 7 (+2).

IL REGOLAMENTO – Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

SPORTEVAI | 26-11-2019 11:00