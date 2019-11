La classifica senza errori arbitrali: undicesima giornata

Inter in fuga: salgono a cinque i punti di vantaggio dei nerazzurri sulla Juventus dopo l’undicesima giornata del nostro campionato senza errori arbitrali. Nella graduatoria depurata da sviste e topiche la squadra di Conte “approfitta” del rigore non fischiato al Toro per l’ennesimo tocco di mano in area di De Ligt e prende il largo sulla squadra di Sarri, che resta comunque seconda. Rispetto alla classifica “reale”, fa senza dubbio scalpore la posizione del Napoli: settimo nella A vera, addirittura terzo in una A senza errori e orrori delle giacchette nere.

Lo spirito della classifica – Consueto riassunto delle puntate precedenti: il nostro è un giochino che si propone di chiarire quale sarebbe la classifica completa del massimo campionato senza errori arbitrali. Un giochino con dei limiti evidenti e soggetto a sua volta a inevitabili margini di imperfezione, visto che chiarire quali sono gli errori determinanti e quali no è esercizio molto difficile. E allora in calce trovate le regole del gioco.

Il derby dei veleni – L’unica partita condizionata da errori arbitrali dell’intero turno è quella dello stadio Grande Torino. Nel primo tempo, sul punteggio di 0-0, il fattaccio: De Ligt, come ormai gli capita in ogni partita, tocca il pallone con la mano su colpo di testa di Belotti sugli sviluppi di un corner. Il braccio dell’olandese è quasi attaccato al corpo, proprio come a Lecce una settimana prima. Stavolta, però, l’arbitro Doveri non ravvisa gli estremi del rigore. Perché? E come mai il Var non interviene? Eppure la postura corretta per evitare guai la indica proprio un compagno di squadra di De Ligt: Pjanic. Per non incappare in possibili sanzioni, l’olandese dovrebbe sistemarsi le braccia dietro la schiena quando il pallone è in area. Ci riuscirà?

Polemiche in salsa nerazzurra – Se i tifosi del Torino sono infuriati, anche quelli del Bologna hanno di che recriminare. Va sottolineato, però, che il match del Dallara non può essere considerato falsato ai fini della nostra classifica. Il rigore per fallo di Orsolini su Lautaro, infatti, ricorda molto da vicino quello fischiato alla Juventus mercoledì sera contro il Genoa. E in quell’occasione, il contatto Sanabria-Ronaldo è stato considerato punibile col penalty. Tra le macchie di La Penna, poi, anche un rigore non accordato all’Inter per fallo su Lazaro proprio sulla linea dell’area di rigore.

Le altre partite – Dopo i veleni e le accuse per i clamorosi errori di Giacomelli contro l’Atalanta, il Napoli a Roma è diretto da Rocchi che non commette peccati gravi, solo veniali. Quali? Un paio di punizioni dal limite non fischiate agli azzurri per falli su Mertens e Lozano, la seconda soprattutto apparsa solare. Per il resto, piuttosto netti i due rigori concessi ai giallorossi, il primo su segnalazione Var per improvvido tocco di mano in area di Callejon. Troppo poco, insomma, per gridare allo scandalo anche all’Olimpico.

La classifica senza errori arbitrali – Ecco, dunque, la classifica dopo undici turni al netto degli errori arbitrali: Inter 30; Juventus 25; Napoli 23; Roma 22; Atalanta 20; Lazio 19; Cagliari, Fiorentina 18; Bologna 17; Verona 16; Parma 14; Torino 13; Milan 11; Sassuolo, Udinese 10; Lecce 9; Sampdoria 8; Genoa 7; Brescia, Spal 5.

La classifica reale – Ed ecco invece la graduatoria “vera”, quella con i punti conquistati sul campo (e con gli errori arbitrali). Tra parentesi sono segnati proprio i punti in più o in meno accumulati da ciascuna squadra: Juventus 29 (+4); Inter 28 (-2); Roma 22; Atalanta 21 (+1), Lazio 21 (+2), Cagliari 21 (+3); Napoli 18 (-5); Fiorentina 16 (-2); Verona 15 (-1); Parma 14; Milan 13 (+2); Udinese 13 (+3); Bologna 12 (-5); Torino 11 (-2); Sassuolo 10, Lecce 10 (+1); Genoa 8 (+1), Sampdoria 8; Brescia 7 (+2), Spal 7 (+2).

IL REGOLAMENTO – Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

SPORTEVAI | 05-11-2019 10:30