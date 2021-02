La classifica senza errori arbitrali: ventesima giornata

Il girone di ritorno del massimo campionato si apre con una partita falsata e con le immancabili polemiche. Tanta carne al fuoco in materia di errori arbitrali, a cominciare proprio dall’anticipo del venerdì tra Torino e Fiorentina, la gara condizionata dalle sviste dell’arbitro e dai mancati interventi dalla sala Var.

Anticipo da incubo

Parecchi errori gravi per Di Bello nel corso della gara dello stadio Olimpico Grande Torino. Nel primo tempo c’è un evidente rigore in favore dei granata che il fischietto brindisino non concede. Dragowski, in fase di volo, allarga il braccio sul volto di Lukic e lo stende, ma il direttore di gara non ravvisa gli estremi del fallo e non si capisce perché Banti dalla sala Var non lo inviti a rivedere le immagini. Dubbi anche su un intervento in ritardo di Martinez Quarta, che travolge Belotti dopo un tiro in porta del Gallo. Nella ripresa la Fiorentina rimane in nove (in occasione del rosso a Milenkovic lo stesso Belotti accentua un po’ il contatto), ma è il Toro la squadra penalizzata nel complesso.

I rigori del Milan

Proteste e veleni anche in altre partite del turno, in primis Bologna-Milan. Prosegue la marcia da record del Milan in fatto di rigori (altri due a favore, per un totale di 14 in 20 giornate), ma quelli del Dall’Ara sono piuttosto netti. Doveri vede bene sul contatto Diijks-Leao, mentre è inspiegabile la follia di Soumaoro in area che, per anticipare Ibrahimovic, tocca due volte il pallone con le braccia. Ok le direzioni di Fabbri in Samp-Juve e di Pasqua in Inter-Benevento, nonostante qualche dubbio per dei possibili interventi in area ai danni di Lapadula da una parte e Lautaro dall’altra. Tra i match della domenica, promosso Chiffi in Atalanta-Lazio. Bene anche Piccinini in Roma-Verona, qualche peccato veniale invece per La Penna in Napoli-Parma: errori non gravi e che non macchiano una gara complessivamente ben diretta.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 50 punti; Juventus* 41; Milan 40; Roma 39; Napoli* 38, Atalanta 36; Lazio 35; Verona 30; Sassuolo 29; Sampdoria 26; Torino, Genoa, Benevento 22; Fiorentina 21; Bologna 20; Spezia, Udinese 18; Cagliari 15; Crotone, Parma 12.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Milan 46 punti (+6); Inter 44 (-6); Roma 40 (+1); Juventus* (-2) 39; Napoli* (-1), Lazio (+2) 37; Atalanta 36; Sassuolo (+2) 31; Verona 30; Sampdoria 26; Benevento, Fiorentina (+1) 22; Genoa (-1), Udinese (+3) 21; Bologna 20; Spezia 18; Torino (-7), Cagliari 15; Parma (+1) 13; Crotone 12.

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

