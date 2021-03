La classifica senza errori arbitrali: ventiseiesima giornata

Un paio di partite falsate, almeno altre due segnate da polemiche roventi: giornata ricca di episodi dal punto di vista degli errori arbitrali. Si lamentano in tante, ma solo due squadre hanno visto scappar via il risultato a causa delle sviste del direttore di gara e del suo assistente in sala Var. E intanto in classifica c’è una sola squadra al comando, proprio come nel campionato reale: l’Inter.

Scherzi di mano e di piede

Accesissime le discussioni attorno al tocco con la mano di Hoedt in Juventus-Lazio. In effetti, non sembrano esserci troppi dubbi: l’intervento del difensore biancoceleste sembra chiaramente irregolare. Non la pensano così Massa e l’arbitro Var Di Bello, che sono “salvati” dalla rimonta bianconera a cavallo dei due tempi. Protesta anche il Bologna per l’annullamento del gol di Palacio nel match contro il Napoli. L’attaccante argentino mette il piede sul rinvio di Ospina e scippa la palla al portiere colombiano. Chiffi, però, in questo caso fa bene a non convalidare il gol: il regolamento parla chiaro, l’intervento di Palacio è irregolare.

I match di Milan e Inter

Poca carne al fuoco, invece, nei match delle due milanesi. Orsato dirige bene la sfida del Bentegodi tra Verona e Milan, davvero povera di episodi controversi. Una sola circostanza oggetto di discussioni in Inter-Atalanta: nell’azione che porta al gol di Skriniar, infatti, c’è qualche dubbio sulla posizione di partenza di Bastoni, che peraltro viene steso in area durante la mischia conseguente al corner. La rete del difensore e la review del Var (posizione regolare di Bastoni) spazzano via ogni perplessità, dando ragione al primo fischio di Mariani.

Le due partite falsate del turno

Decisamente più controversi gli episodi di altre due sfide, quella dello Scida tra Crotone e Torino e quella di Marassi tra Sampdoria e Cagliari. A Crotone granata penalizzati in due circostanze. In occasione del rigore per fallo di mano di Ansaldi, c’è una spinta precedente da parte di Messias. Nel finale, poi, negato un rigore per spinta di Luperto su Sanabria: inspiegabile il mancato fischio di Guida e il mancato intervento dalla sala Var. In Samp-Cagliari, invece, manca il secondo giallo a Pavoletti per un duro fallo in tackle su Colley ed è una decisione pesante da parte di Giacomelli, dal momento che l’attaccante ci mette lo zampino nell’azione del gol di Nainggolan all’ultimo secondo.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 68 punti; Juventus* 54; Napoli* 51; Milan 50; Atalanta, Roma 49; Lazio* 41; Verona 38; Sampdoria 34; Sassuolo* 33; Udinese 29; Bologna, Torino** 28; Benevento, Spezia, Genoa 26; Fiorentina 25; Cagliari 21; Parma 15; Crotone 13.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Inter 62 punti (-6); Milan 56 (+6); Juventus* 52 (-2); Roma 50 (+1); Atalanta 49; Napoli* 47 (-4); Lazio* 43 (+2); Verona 38; Sassuolo* 36 (+3); Sampdoria 32 (-2), Udinese 32 (+3); Bologna 28; Genoa 27 (+1); Benevento 26, Spezia 26, Fiorentina 26 (+1); Cagliari 22 (+1); Torino** 20 (-8); Parma 16 (+1); Crotone 15 (+2).

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

