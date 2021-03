La classifica senza errori arbitrali: ventisettesima giornata

Cartellini rossi riposti nel taschino, rigori non concessi, polemiche e veleni: giornata molto ricca di episodi da moviola, l’ottava di ritorno. Tutti o quasi concentrati nei due match conclusivi del turno, quello tra Cagliari e Juventus e quello tra Milan e Napoli. Due incontri condizionati in modo determinante dalle sviste dei fischietti e dei loro assistenti in sala Var.

Ronaldo da rosso

Stupore e perplessità per la mancata espulsione di Ronaldo che colpisce a gamba tesa coi tacchetti il portiere rossoblu Cragno in pieno volto. Il minuto è il 14′, il punteggio di 0-1: successivamente il portoghese segnerà altri due gol. Con il rosso a Cr7 il Cagliari avrebbe avuto l’opportunità di giocare 76′ con l’uomo in più, ma Calvarese in campo e Chiffi al Var hanno ritenuto congrua la sanzione del giallo. Che congrua invece non è. Giusto, invece, non concedere due rigori ai rossoblu nella ripresa per un tocco di mano di Cuadrado (involontario) e per un contatto tra Rabiot e Joao Pedro che in realtà non c’è.

Il regalo di Pasqua

Manca invece un penalty al Milan nel finale del match contro il Napoli. Bakayoko tocca, seppur leggermente, il piede di Theo che rovina a terra: sarebbe un assegnabilissimo “rigorino”, uno dei tanti di questo campionato, ma Pasqua fa cenno di proseguire. L’arbitro è ben posizionato, sbaglia dunque anche Mazzoleni a richiamare la sua attenzione dalla sala Var: non a caso Pasqua rivede l’azione al monitor e conferma la sua decisione. Sbagliando, ma usando coerenza.

Le altre partite del turno

Si lamenta la Roma a Parma per la mancata concessione di un calcio di rigore in avvio (contatto Hernani-Pellegrini) ma le immagini non consentono di valutare con certezza se il giocatore gialloblu tocchi in area il romanista e Piccinini, dunque, fa bene a lasciar correre. Fonseca si arrabbia nella ripresa anche per il rigore concesso ai ducali (intervento di Ibanez su Pellè), eppure la decisione dell’arbitro sembra corretta. Direzione nel complesso buona, infine, per Valeri in Torino-Inter. C’è il rigore del primo vantaggio nerazzurro, qualche dubbio nell’azione che porta al pari di Sanabria, viziata forse da una spinta su Skriniar.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 71 punti; Juventus* 55; Napoli*, Atalanta 52; Milan 51; Roma 49; Lazio* 44; Verona 38; Sassuolo* 36; Sampdoria 34; Bologna 31; Udinese 30; Torino**, Fiorentina 28; Genoa 27; Benevento, Spezia 26; Cagliari 22; Parma 18; Crotone 13.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Inter 65 punti (-6); Milan 56 (+5); Juventus* 55; Atalanta 52; Napoli* 50 (-2), Roma 50 (+1); Lazio* 46 (+2); Sassuolo* 39 (+3); Verona 38; Udinese 33 (+3); Sampdoria 32 (-2); Bologna 31; Fiorentina 29 (+1); Genoa 28 (+1); Benevento 26, Spezia 26; Cagliari 22; Torino** 20 (-8); Parma 19 (+1); Crotone 15 (+2).

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

15-03-2021