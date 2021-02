La classifica senza errori arbitrali: ventunesima giornata

Una sola partita falsata nella seconda giornata di ritorno del massimo campionato: è quella di Marassi tra Genoa e Napoli. Azzurri penalizzati non solo per la mancata concessione di un calcio di rigore proprio nelle fasi finali del match, ma anche in un altro paio di circostanze. Nessun errore grave, invece, in Juventus-Roma e nelle altre partite del turno.

I pasticci in Genoa-Napoli

Insufficiente la direzione di Manganiello, che – poco assistito dal Var – suscita perplessità in tre circostanze. L’azione del raddoppio di Pandev nasce infatti da un intervento più che dubbio di Strootman su Di Lorenzo a centrocampo; poi, dopo circa un minuto di ininterrotto possesso palla rossoblu (e quindi con possibilità di intervento dalla sala Var), arriva il tiro decisivo del nord macedone. Al 40′, poi, graziato Badelj che, già ammonito, interviene da dietro in modo pericoloso su Zielinski: l’arbitro inspiegabilmente non fischia neppure fallo. Nel finale, poi, c’è una leggera ma evidente spinta di Scamacca su Rui che lo anticipa in area: sarebbe stato un “rigorino”, come ama definirli l’ex arbitro Marelli, ma sarebbe stato ineccepibile.

Juve-Roma e le altre partite in programma

Nel complesso senza sbavature la direzione di gara di Orsato in Juventus-Roma, anche se il contatto Rabiot-Villar in area bianconera sull’1-0 fa sorgere qualche dubbio: un tocco tra il piede del francese e quello dello spagnolo in effetti c’è. Sufficienti le direzioni di La Penna in Fiorentina-Inter e di Fourneau in Atalanta-Torino, nessun problema per Pairetto in Milan-Crotone. Qualche impaccio per Irrati, arbitro del posticipo domenicale tra Lazio e Cagliari, protagonista tuttavia di peccati veniali e non tali da alterare il risultato della gara.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 53 punti; Juventus* 44; Milan 43; Napoli*, Roma 39; Lazio 38; Atalanta 37; Verona 30; Sassuolo 29; Sampdoria 27; Torino, Bologna, Benevento, Genoa 23; Spezia, Fiorentina, Udinese 21; Cagliari 15; Crotone, Parma 12.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Milan 49 punti (+6); Inter 47 (-6); Juventus* 42 (-2); Roma 40 (+1), Lazio 40 (+2); Napoli* 37 (-2), Atalanta 37; Sassuolo 31 (+2); Verona 30; Sampdoria 27; Genoa 24 (+1), Udinese 24 (+3); Bologna 23, Benevento 23; Fiorentina 22 (+1); Spezia 21; Torino 16 (-7), Cagliari 15; Parma 13 (+1); Crotone 12.

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

Albo d’oro campionato senza errori arbitrali Virgilio Sport

2019-20: Inter

SPORTEVAI | 08-02-2021 09:55