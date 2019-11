La confessione di Chiellini che non farà piacere al Milan

Giorgio Chiellini ha incontrato nel pomeriggio di lunedì un gruppo di piccoli tifosi della Juventus nell'ambito di Junior Reporter, trasmissione di 'Juventus TV'. E nel parlare scherzosamente con i bimbi di fede bianconera ha deciso di raccontare una curiosità sul suo passato, con una battuta scherzosa che però potrebbe non fare piacere a chi ha il Milan nel cuore.

"Purtroppo quando ero bambino ero un tifoso del Milan, poi però sono migliorato e crescendo sono diventato più intelligente", ha infatti raccontato il capitano della Vecchia Signora, ricordando le battaglie con il fratello gemello che invece ha sempre parteggiato per la Juventus: "Non potevamo tifare per la stessa squadra".

"Il mio giocatore preferito era Paolo Maldini, lui invece era tifoso della Juve e quindi potete immaginare, quando a 20 anni sono stato comprato dalla Juve, quanto era felice. Da quando sono arrivato qui però è stato subito amore. Ora penso sia difficile trovare uno più juventino di me sulla terra", ha aggiunto.

E Chiellini lo ha dimostrato citando le due partite che ha nel cuore e non dimenticherà mai: "La prima, perché è stata la prima. Ho giocato solo 10 minuti in Juve-Messina e vincevamo 3-0, ma resta indimenticabile. L'altra è quella del primo scudetto di questo ciclo, a Trieste. Un'emozione che mi resterà sempre dentro".

"Al termine di quella partita – ha quindi ricordato – mi hanno tirato su, spinto, spogliato. C'è anche stata l'invasione dei tifosi. Anche tra tanti anni ricorderò sempre quei momenti".

Non manca un riferimento all'avversario più difficile da marcare: "Lasciando perdere due extraterrestri come Cristiano Ronaldo e Messi, io continuo a dire Ibrahimovic. Ha forza, tecnica, velocità, personalità".

E come lui ha vestito la maglia della Juventus, ma anche quella del Milan. La squadra del cuore del Chiellini bambino.

SPORTAL.IT | 11-11-2019 23:51