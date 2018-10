La confessione di Grobbelaar: "Ho ucciso tante persone"

Bruce Grobbelaar, famoso e iconico portiere del Liverpool degli anni ’80, passato alla storia anche per il suo balletto durante i rigori nella finale di Coppa dei Campioni contro la Roma, ha ricordato in una drammatica intervista al Guardian il suo passato da soldato. Zimbabwese, Grobbelaar fu costretto nel 1975, a 18 anni, a prestare servizio per 11 mesi nell’esercito durante la guerra civile in Rhodesia.

“Era il crepuscolo e quando il sole inizia ad affossarsi, vedi le ombre tra i cespugli. Non riesci a riconoscere granché finché non vedi il bianco degli occhi dei soldati. O vivi tu o loro. Spari, vai a terra e c’è uno scambio di proiettili. Poi senti delle voci che ti dicono ‘Caporale, mi hanno colpito!’ e fai per zittirle, altrimenti vieni ucciso tu e gli altri. Quando cessa il fuoco vedi corpi a terra dappertutto. La prima volta tutto quello che hai nello stomaco ti risale fino alla bocca!”.

“Quanti ne ho uccisi? Non posso dirlo – continua Grobbelaar -. Ho ucciso tante persone e per questo ho sempre vissuto la mia vita giorno per giorno. Posso solo pentirmi di quello che ho fatto, ma non posso cambiare il mio passato. Un mio ex compagno tagliava le orecchie a ogni uomo che ammazzava e le metteva in un vaso… e aveva diversi vasi. La sua famiglia fu torturata e voleva vendetta”.

Il successo nel calcio gli ha permesso di non finire in depressione, come molti suoi coetanei: “Due si uccisero simultaneamente in due bagni vicini all’accampamento. La tifoseria mi chiamava Jungleman, uomo della giungla. Dicevano che non ero bianco, che ero un nero con la pelle bianca. Il calcio mi ha davvero salvato dalla depressione e ha allontanato i pensieri oscuri della guerra”.

SPORTAL.IT | 02-10-2018 15:30