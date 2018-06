La confessione di Radja Nainggolan

Radja Nainggolan lo ha confermato di nuovo: la Roma vuole disfarsi di lui.

Il belga si sarebbe ormai rassegnato a dire addio alla maglia giallorossa come ha rivelato lui stesso a dei tifosi presenti a Fiumicino.

"Mi vogliono vendere…" le poche ma incisive frasi riportate dalla Gazzetta dello Sport: la Roma ha deciso di cederlo e l’Inter appare al momento l’unica vera interlocutrice disponibile ad investire sull’ex Cagliari.

Nella giornata di giovedì c’è stato un primo contatto telefonico tra Ausilio e Monchi, i direttori sportivi dei due club: il dirigente giallorosso avrebbe ribadito la richiesta di 40 milioni di euro per dire sì alla cessione.

La Benamata al momento non vuole spingersi oltre i 22 milioni di euro: con grande probabilità per sbloccare la trattativa i nerazzurri decideranno di inserire nei discorsi alcuni giovani della Primavera che hanno già una quotazione alta sul mercato come Zaniolo e Pompetti.

Nainggolan sarebbe il vero grande colpo dell’Inter a centrocampo ma Spalletti ha chiesto dei rinforzi anche in altri reparti. In particolare in attacco dove anche Eder potrebbe salutare.

In virtù di ciò Ausilio vorrebbe portare a Milano sia un vice-Icardi sia un esterno veloce e dalla grande qualità. L’obiettivo numero rimane Malcom del Bordeaux che chiede sempre 50 milioni di euro per lasciarlo partire: i nerazzurri lavorano sulla base di un prestito con diritto di riscatto obbligatorio in caso di accesso alla Champions League.

Intanto, nelle ultime ore, Josè Mourinho ha bussato in casa Inter per chiedere il roccioso difensore Milan Skriniar presentando una offerta intorno ai 65 milioni di euro. Una proposta non da poco che Ausilio ha però subito rigettato: l’intenzione è quella di blindare l’ex Sampdoria a cui verrà proposto un rinnovo con tanto di adeguamento dell’ingaggio.

SPORTAL.IT | 16-06-2018 12:25