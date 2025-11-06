La confessione di Simone Biles: "Ho rifatto il seno e altri interventi estetici, due sono insospettabili"

I ritocchini della campionessa di ginnastica svelati a sorpresa in una diretta social: "Non solo il seno, ne ho ho fatti altri che non indovinerete mai".

Alle rivelazioni scottanti aveva abituato, alcune di contenuto decisamente più “serio” visto che prendevano in considerazione la sua salute mentale, la sua capacità di reggere alle pressioni e alle aspettative di un’intera nazione. E non solo, visto che Simone Biles – di fatto – per un certo periodo è diventata il simbolo stesso del suo sport, della sua passione più grande: la ginnastica artistica. Stavolta la leggenda statunitense si è lasciata andare a un altro tipo di confessione, relativa ai suoi ritocchini. Proprio così: anche una campionessa dal fisico “perfetto” come il suo s’è concessa qualche visitina dal chirurgo. Tre, per la precisione.

Simone Biles, il seno e non solo: “Tre interventi di chirurgia”

In effetti i follower – oltre dodici milioni soltanto su Instagram – avevano sospettato qualcosina nel contemplare le foto pubblicate dalla loro beniamina sui suoi account. Soprattutto quelle in costume da bagno. E la stessa Simone ha confermato tutto nel corso di una diretta su TikTok. “Mi sono sottoposta a tre interventi di chirurgia plastica. Non direste mai che ne ho fatti altri due”. Il primo, invece, era piuttosto evidente: “Sì, mi sono rifatta il seno. Ho eseguito un intervento di mastoplastica additiva. Gli altri due però sono insospettabili. Non indovinereste mai”. Quali sono? Un intervento di blefaroplastica inferiore e un altro correttivo al lobo dell’orecchio.

I ritocchini di Simone: borse sotto gli occhi e lobo dell’orecchio

Ancora una volta, è stata la stessa Simone Biles a raccontare tutto: “Ho eseguito un intervento di blefaroplastica inferiore perché avevo delle borse orribili proprio sotto gli occhi. L’intervento al lobo dell’orecchio invece ho dovuto farlo perché quando ero più piccola mi si è rotto il lobo. È accaduto quando mi è caduto un orecchino”. Il (piccolo) paradosso è che in passato Biles si era detta contraria agli interventi e ai ritocchini, anche se di altra natura. In particolare, aveva ammesso di essersi pentita del botox, al punto da dichiarare solennemente che non l’avrebbe fatto più. L’interdizione, evidentemente, non riguardava altri tipi di intervento.

I dubbi di Simone Biles sulle Olimpiadi di Los Angeles 2028

La svolta “estetica” di Simone Biles cade nel bel mezzo di un periodo di riflessione che riguarda lo stesso futuro professionale e sportivo della stella della ginnastica, che nel 2021 aveva preso la scioccante decisione di ritirarsi dalla finale a squadre e da alcune gare individuali alle Olimpiadi di Tokyo perché afflitta da crisi d’ansia e da blocchi mentali. Poi il ritorno alle competizioni, il matrimonio con Jonathan Owens, stella dei Chicago Bears della NFL, e la partecipazione agrodolce ai Giochi di Parigi. Qualche tempo fa, durante un evento a Buenos Aires, Simone non ha sciolto i dubbi sulla partecipzione alle Olimpiadi 2028 a Los Angeles. In compenso è stata chiarissima sui suoi ritocchini.