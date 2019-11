La coppia Fognini-Berrettini tiene viva l'Italia

Fabio Fognini e Matteo Berrettini perdono in singolo, ma si rifanno in doppio.

I due tennisti più rappresentativi della selezione azzurra alla Coppa Davis tengono in vita l'Italia e battono in tre set il Canada in una sfida in tre set conclusa con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3. A cadere sono Pospisil-Shapovalov, gli stessi due avversari che nelle ore precedenti avevano avuto la meglio rispettivamente sul ligure e sul romano.

Dopo questo risultato è 2-1 per il Canada, ma per l'Italia non è ancora finita: la qualificazione passa ora dalla sfida con gli Stati Uniti, terza squadra del girone. Oltre alle prime classificate passano infatti alla seconda fase anche le due migliori seconde. Fondamentali anche la differenza set e la differenza game: ecco perché il ko di Berrettini con Shapovalov potrebbe ancora permettere agli Azzurri di proseguire l'avventura nel torneo (ha perso in tre set tutti chiusi al tie-break). Ma mercoledì, contro gli Usa, sarà già dentro o fuori.

