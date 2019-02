La coppia Zhang-Marotta risponde a Paratici

In casa Inter è stata una giornata piena di impegni per la convocazione del CdA che ha ufficializzato l’uscita di Erick Thohir e l’entrata di due elementi di LionRock Capital, proprietaria del 31,05%, come Daniel Tseung e Tom Pitts.

L’occasione si è rivelata utile anche per Zhang Jindong e Beppe Marotta di parlare del caso Icardi e replicare alle parole di Fabio Paratici.

“Non venderemo mai Mauro Icardi alla Juventus – ha dichiarato il giovane presidente nerazzurro – crediamo, invece, che continuerà con noi. Lo consideriamo parte della nostra famiglia”.

Non usa mezzi termini, invece, Marotta per ribattere al suo vecchio compagno bianconero Paratici, che ha dichiarato: “Nessun contatto con Icardi ultimamente, ne riparleremo a giugno”.

Queste parole hanno provocato la risposta dell’amministratore delegato della Beneamata: “Sono affermazioni che trovo fuori luogo. Non abbiamo mai detto di voler cedere Icardi. Allora potrei dire la stessa cosa di Dybala e l’Inter. Dobbiamo pensare solo alle prossime partite, che sono importanti. Icardi è un giocatore dell’Inter”.

