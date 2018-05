La Corea del Sud perde l'attaccante Lee Keun-ho per i Mondiali di Russia. Il 33enne si è infortunato a un ginocchio nell'ultimo match di campionato disputato con il suo club, il Gangwon, e come ha confermato il portavice della Federazione non sarà presente alla Coppa del Mondo.

"E' un grande leader, il giocatore di maggiore esperienza della nostra nazionale, per noi è una grave perdita", ha commentato amaro il ct Shin Tae-Yong.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 14:00