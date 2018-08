La CR7mania contagia anche una zebra

La CR7mania ha contagiato anche il Parco Zoo Falconara, in provincia di Ancona.

Al cucciolo di zebra venuto alla luce da poco è stato dato il nome di "Cristiano", in omaggio al fuoriclasse portoghese arrivato nelle scorse settimane in Italia per vestire la maglia della Juventus.

Una volta determinato il sesso del nuovo nato, è scattata la gara tra lo staff per il nome e a spuntarla sono stati i tifosi juventini.

La baby-zebra è già diventata una celebrità: in tantissimi sono accorsi al Parco Zoo Falconara per vederla. A due settimane dalla nascita, è già cresciuta e corre ben ritta sulle zampe.

Il cucciolo appartiene alle zebre di Pianura, come la mamma e tutti gli esemplari presenti al Parco Zoo Falconara. Questa particolare specie, la Equus Burchielli, è caratterizzata dal manto a larghe strisce bianche e nere che si estendono anche sul ventre, con la presenza di zone d'ombra tendenti al marrone.

La disposizione delle strisce è unica per ogni esemplare, come un'impronta digitale, caratteristica che permette alla mamma di riconoscere il proprio cucciolo.

La CR7mania aveva già contagiato i tifosi che nella giornata dell'ufficialità avevano affollato gli store ufficiali della Juventus, acquistando la maglia con il numero 7 a un ritmo di una al minuto nelle prime ore.

AL momento dell'ufficialità, diversi personaggi di spicco nel mondo del calcio hanno commentato la trattativa, compreso l'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi: "Da tifoso milanista mi fa un effetto terribile vedere Cristiano in rossonero. Sicuramente, però, avere un fuoriclasse come lui nel campionato è una buona notizia per tutto il movimento calcistico italiano, mi congratulo con la Juventus e i suoi dirigenti".

A cui aveva fatto eco Roberto Mancini, ct della Nazionale: "E' bello che in Italia sia arrivato un campione come lui, mancavano, spero però che ne arrivino altri".

Il centrocampista della Roma Kevin Strootman aveva invece 'snobbato' l'attaccante portoghese: "Non farà sempre la differenza, non per tutto il campionato. Certo, è un grande acquisto per una squadra che era già favorita ma noi non dobbiamo parlare tanto, il nostro compito è farci trovare pronti e pensare partita dopo partita".

SPORTAL.IT | 02-08-2018 10:35