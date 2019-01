La Cremonese esce di scena per Ceravolo

Si corona la lunga rincorsa della Cremonese a un centravanti. La società grigiorossa è stata tra le più attive nel mercato di gennaio, con il chiaro intento di risalire la classifica e agganciare un posto ai playoff.

I risultati si sono già visti attraverso la bella vittoria sulla Cremonese, ma alla "raccolta" del ds Rinaudo mancava un centravanti e dopo aver cercato a lungo Fabio Ceravolo la scelta è ricaduta su Samuele Longo.

Il classe ’92 cresciuto nel vivaio dell’Inter è stato prelevato in prestito proprio dal club nerazzurro, che ha sciolto in anticipo il vincolo con l’Huesca. Termina quindi la lunga avventura in Spagna di Longo, che ha indossato anche le maglie di Espanyol e Rayo Vallecano e di Girona e Tenerife, queste ultime due in seconda divisione.

SPORTAL.IT | 30-01-2019 18:15